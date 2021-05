Um morto e outro preso em troca de tiros com PMs em Volta Redonda

Matéria publicada em 2 de maio de 2021, 08:12 horas

Volta Redonda ‚Äď Um homem foi morto e outro preso, durante uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares, em Vota Redonda. O confronto armado foi na tarde desse s√°bado, dia 1, numa √°rea de mata no bairro Roma, onde os agentes foram para verificar den√ļncia de tr√°fico de drogas. No local do tiroteio, os PMs apreenderam 30 quilos de coca√≠na, oito mil pinos vazios, cadernos com a contabilidade do tr√°fico, etiquetas, carregador de pistola e dois celulares.

Os PMs foram recebidos a tiros e revidaram os disparos. Ap√≥s o cessar fogo, eles encontraram o desconhecido ca√≠do no ch√£o e morto. Pr√≥ximo ao corpo foi encontrada uma pistola e, segundo a PM,¬† o homem baleado foi identificado apenas pelo apelido de ‚ÄúGigante‚ÄĚ, e seria gerente do tr√°fico de drogas na localidade.

Os policiais prosseguiram com as buscas e prenderam um homem, suspeito de participar do tiroteio. Ele foi levado para a Delegacia de Volta Redonda. O corpo do comparsa para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. O fato foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda).