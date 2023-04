‘Um Salto para o Futuro’ forma futuros empreendedores em Pinheiral

Matéria publicada em 25 de abril de 2023, 09:22 horas

Pinheiral – A primeira turma do Curso de Produção de Salgados ministrado pela Firjan/SINAI em Pinheiral, através de uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, teve sua última aula no dia 3 de abril e as 10 alunas aguardam a formatura oficial ainda para o mês de maio.

O curso faz parte do Programa Um Salto para o Futuro e é o primeiro a ser ministrado em 2023. As cinco aulas práticas iniciaram em 27 de março e foram realizadas na cozinha do Centro Municipal de Ensino Roberto Silveira, no Centro.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico Júlio Barbosa, recentemente chegou ao município uma fábrica de pães e confeitaria congelada que está iniciando também a fabricação de salgados. “O Curso de Produção de Salgados vem para formar mão de obra qualificada para empresas que se instalaram em Pinheiral e também para incentivar o empreendedorismo” explicou o responsável pela pasta.

De acordo com o analista de relacionamento de mercado do Firjan/SENAI, Eduardo Ferreira, a metodologia aplicada no curso utilizou uma infraestrutura industrial para aulas práticas e teóricas em um único ambiente com o objetivo de proporcionar uma vivência real aos alunos. “O curso de Preparação de Salgados possui uma linha de iniciação profissional capaz de ser inserida em diversos cenários de negócio, podendo ser aplicado para fins próprios, como ser microempreendedor, ou para ser colaborador de uma empresa”, contou Eduardo.

Eduardo ainda ressaltou que o cenário é ótimo, e a iniciativa cria oportunidades para que os munícipes de Pinheiral estejam capacitados. “A parceria entre o Município de Pinheiral e Firjan SENAI Volta Redonda, é de suma importância, no que tange, a transformar vidas por meio da Educação Profissional, gerando assim, qualidade de vida, empregabilidade e sustentabilidade econômica”, declarou o analista.

O empreendedorismo é uma das perspectivas citadas pelas alunas do curso. “Para mim foi maravilhoso fazer o curso, eu amei. Eu aprendi muita coisa e cresci muito, meu objetivo é empreender, fazer salgados para vender, trabalhando para mim mesma”, contou Dandara Sobral.

A aluna de 68 anos, Marise Lopes está decidida sobre como aplicar os conhecimentos do curso. “Agora eu gostaria muito de ter a oportunidade de ver como fabricar salgados com máquina. Eu pretendo usar meus conhecimentos e assim que eu tiver disponibilidade vou comprar a máquina. É o meu desejo, com essa massa maravilhosa que eu aprendi, poder produzir salgado de qualidade e rápido”, disse Marise.

O secretário Júlio Barbosa explica novos passos para alunos que se interessem pelo empreendedorismo. “Para aquelas que quiserem fazer da produção de salgados um negócio próprio, vamos oferecer parceria de treinamento de empreendedorismo através do SEBRAE em nossa Sala do Empreendedor. Mais uma vez estamos trabalhando junto com nosso prefeito Ednardo Barbosa na construção de uma cidade forte e empreendedora”, declarou.

A Firjan/SENAI e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico planejam novos cursos gratuitos com a continuidade da temática em outras especialidades, mas também os cursos de Logística e Gestão para os próximos meses, com certificados e títulos profissionais.