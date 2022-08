Um total de 11 veículos são recolhidos ao Depósito Público Municipal através da operação “VR em Ordem”

Matéria publicada em 22 de agosto de 2022, 19:35 horas

Fiscalizações nas ruas têm objetivo de manter o ordenamento da cidade

Volta Redonda- Entre os dias 15 e 21, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), e o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) trabalharam de forma integrada nas fiscalizações da operação “VR em Ordem”, em toda cidade.

Ao todo, 11 veículos foram encaminhados ao Depósito Público Municipal, por irregularidades diversas.

Foram seis automóveis e cinco motocicletas que cometeram irregularidades como: dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH); dirigir com a CNH que não seja compatível; sem placas; abandonar o veículo no local do acidente de trânsito e estacionar bloqueando garagens, impedindo moradores de saírem de suas casas, após denúncia feita ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

O Gol verde também foi denunciado ao Ciosp como batido e abandonado na Rodovia do Contorno, pois parte do carro estava caída no barranco, tirando a atenção de outros veículos que passavam pela estrada, que pode ser risco para novo acidente de trânsito. O Gol foi levado ao Depósito no sábado (20).

Para o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, “as forças de segurança precisam da ajuda da população para manter a ordem na cidade e por isso as denúncias são tão importantes tanto para o planejamento das ações e quanto no atendimento a uma ocorrência”, afirmou.