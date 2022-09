Matéria publicada em 5 de setembro de 2022, 18:13 horas

No interior do estado, a cidade de Barra Mansa foi a que mais registrou casos de alcoolemia

Estado do Rio- Durante o final de semana foram realizadas 39 blitzes de fiscalização em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro, no total 2.728 motoristas foram abordados e 315 casos de alcoolemia foram registrados.

O município de Niterói se destacou com o maior índice de alcoolemia. Nas blitzes realizadas na cidade, 27,5% dos motoristas abordados estavam dirigindo embriagados.

Já no interior do estado, a cidade de Barra Mansa foi a que mais registrou casos de alcoolemia. A Operação abordou 310 motoristas e 57 (18,4%) deles estavam dirigindo sob efeito de álcool.

Na cidade de Macaé, a Operação abordou 297 motoristas e 17,2% deles estavam dirigindo sob efeito de álcool.