Um total de 36 mil kits alimentação são distribuídos pela prefeitura a estudantes de VR

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2021, 18:22 horas

A entrega acontece em duas etapas e deve durar até a véspera do Natal

Volta Redonda- A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), iniciou nesta semana uma ação importante para garantir um Natal com mais dignidade para milhares de pessoas. Serão distribuídos mais de 36,4 mil kits alimentação para todos os alunos da rede municipal de ensino. Na próxima semana, a Prefeitura vai complementar o kit com um frango e um panetone para cada um dos alunos.

A entrega começou nesta semana e seguirá até a véspera do Natal. Segundo a secretária municipal de Educação, Therezinha Gonçalves, a Tetê, para compra dos kits foi usada verba do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). No total, serão investidos R$ 3,7 milhões para tornar o fim de ano das crianças e adolescentes mais saudáveis.

“Estamos oferecendo a merenda nas escolas, mas agora ao fim do ano vamos dar a cada aluno um kit de alimentação. Estamos atendendo todos, de forma igual e da melhor maneira que poderíamos”, ressaltou Tetê.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que a medida vai beneficiar não só os alunos, mas as famílias de uma forma geral. “O kit de alimentação vai atender toda a família. A Educação tem esse recurso e buscamos usar de uma maneira igualitária, beneficiando todos da rede do mesmo jeito”, afirmou o prefeito.

Neto disse ainda que vai entregar um panetone e um frango para cada um dos alunos já na semana que vem. “Estamos finalizando a compra e vamos entregar um frango e um panetone para cada aluno também”, destacou.

Para compra dos frangos, mais uma vez foi usado recurso do PNAE e o panetone será dado pela própria prefeitura.