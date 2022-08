Um total de 75 veículos abandonados são retirados das ruas pela Guarda Comunitária de VR

Matéria publicada em 1 de agosto de 2022, 16:17 horas

Números correspondem às ações realizadas no mês de julho, por meio das cinco equipes da UGC

Volta Redonda- A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, através das cinco equipes da Unidade de Guarda Comunitária (UGC), realizou um balanço das atividades de ordenamento realizadas em julho. No mês, 75 veículos em estado de abandonado foram retirados das ruas, além de melhorias na manutenção da iluminação pública e desobstrução de calçadas.

Após o contato com os proprietários e estabelecer um prazo para serem retirados (Decreto 15.601), oito dos 75 veículos foram removidos ao Depósito Público Municipal, entre eles dois caminhões. Uma banca de jornal desativada também foi recolhida.

No mesmo período, as equipes responsáveis pela poda de árvores, sob a orientação da UGC, realizaram 329 atendimentos em 61 bairros do município. A Semop assumiu os serviços, buscando manter as ruas iluminadas, aumentando a sensação de segurança.

A UCG ainda agilizou os seguintes serviços: desobstrução de calçada para livre acesso aos pedestres (5) e apoios para a fluidez de trânsito por causa de acidentes (8). Duas motocicletas foram removidas ao depósito, sendo que o condutor de uma delas tinha claros sinais de embriaguez, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o veículo estar em mau estado de conservação. A outra motocicleta não tinha placa, o condutor também não possuía CNH e estava sem capacete.

A UGC mantém contato direto com os cidadãos através de grupos de Whatsapp, para facilitar a comunicação e encontrar as soluções mais rápidas às solicitações feitas. Fazem parte ainda do cotidiano das equipes as rondas com paradas periódicas por todos os bairros e unidades escolares da cidade, aumentando a sensação de segurança e coibindo atos ilícitos.

De acordo com o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, os profissionais que executam os serviços da UGC têm aptidão, trabalham de forma muito profissional e são capacitados para fazer esse tipo de atendimento.

“O projeto UGC é prioridade na nossa gestão, pois entendemos que não podemos fazer a segurança sem a participação da sociedade. Só dessa forma conseguimos encurtar o caminho entre o Poder Público e o problema”, frisou.