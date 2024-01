‘Uma Noite nos Mares do Sul’ agita fim de semana no Clube dos Funcionários

A festa pré-carnavalesca, ‘Uma Noite nos Mares do Sul’, promete agitar Volta Redonda, neste sábado, dia 27 de janeiro. O evento que abre a temporada social do Clube dos Funcionários, acontece a partir das 20h, no Parque Aquático da PET, em Volta Redonda. Seguindo a tradição, o baile acontece na noite de lua cheia que antecede o feriado de Carnaval.

O Mares do Sul é tradicional no Clube Alvigrená e atrai foliões de toda a região Sul Fluminense. O evento traz um layout diferenciado, com o palco e uma passarela montados dentro da piscina olímpica, além de luzes e decoração temática, que garantem o clima tropical da festa.

As atrações musicais animam a noite com diversos ritmos. A banda Axé Petriz e a banda Guerra com seus convidados, Diogo Senna, Léo Mitto, Marcela Paiva, Mari Fracornel, Melissa Guerra e Vitão, estão preparando um repertório completo em homenagem ao carnaval, DJ Raí também está confirmado nos intervalos.

Nesta edição, o evento promete surpreender o público com uma megaestrutura, para oferecer uma experiência ainda melhor aos participantes. Os ingressos para não sócios ainda estão à venda e podem ser adquiridos na Secretaria ou pelo site do Clube: www.clubedosfuncionarios.com.br. Para acessar o evento, os associados do Clube devem trocar antecipadamente 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) pelo ingresso na Secretaria da PET. A classificação etária é de 18 anos. Mais informações: (24) 2102-2750