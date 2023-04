Uma peça, três looks! - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de abril de 2023, 15:37 horas

Por Vivi Fioravante

Toda mulher gostaria que o guarda-roupa se multiplique e que pudesse criar vários looks diferentes, não é?! Posso te falar uma coisa? É possível sim fazer isso sem gastar nada sabia!? O que vamos precisar? Ahhhhhh a criatividade, inspiração e um cadinho de ousadia.

Muitas vezes compramos uma roupa e sempre combinamos com as mesmas peças, montamos o mesmo look, dando a impressão de estarmos sempre igual, seja por falta de tempo, seja por falta de ideias né!?

Com base nisso tudo que falei, vou te mostrar que uma peça pode te entregar diferentes looks, fazendo com que você tenha várias opções de uso, criando composições incríveis e fashionistas.

O blazer cropped é uma peça capaz de deixar qualquer look mais estiloso. É por isso, e por sua capacidade de combinar com tudo que esse item se tornou um ícone de estilo sempre pronto para incrementar o nosso guarda-roupa. Bora conferir algumas sugestões de looks com essa peça?!

A mistura de blazer com saia, é um clássico da moda feminina. Com base nesse clássico, para os dias de hoje, que tal se inspirar no conceito do blazer cropped e repaginar essa mistura tradicional compondo um look super fashion com uma saia midi? Finalize com acessórios bem coloridos, como a sandália que usei na foto. Enfim, um look pronto e cheio de fashionismo à sua espera!

São muitas as formas de usar blazer cropped e incrementar nos seus looks, ele é eficiente em destacar as peças básicas, como o jeans, pois essa mistura também esbanja versatilidade, podendo render vários looks de acordo com os acessórios escolhidos.

E quem aí ama saia plissada?? A saia plissada com tênis é perfeita para o dia a dia, além de dar um toque hi-lo (já falei para vocês sobre o hi-lo, na última matéria, rsrsrsr) sem ousar demais, use com o personagem principal da matéria de hoje, o blazer cropped, e combine com um maxi colar, vai ficar super descolado.

Bom, eu trouxe para vocês 3 combinações para vida real com essa peça super tendência no universo da moda! Inspire-se e não se esqueça: Sua beleza começa sempre pela sua autoestima e depois pela roupa, jamais pense o contrário!