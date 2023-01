Uma pessoa morre e duas ficam feridas em acidente na entrada do Água Limpa - Diário do Vale

Uma pessoa morre e duas ficam feridas em acidente na entrada do Água Limpa

Matéria publicada em 29 de janeiro de 2023, 08:37 horas

Volta Redonda – Um homem, de 22 anos, identificado como Marcus Vinicius Antunes de Souza, morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente de carro na entrada do bairro Água Limpa, em Volta Redonda. Colisão aconteceu quando voltavam de uma boate por volta das 5h da manhã deste domingo (29). Além de Marcus, estavam no veículo a namorada do jovem e um rapaz.

A equipe de resgate da K-Infra socorreu as outras duas vítimas para o Hospital São João Batista (HSJB). Segundo a vó de Marcus, ele completaria 23 anos no dia 22 de fevereiro.