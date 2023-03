Único centro especializado em neurocirurgia do país é inaugurado no Rio - Diário do Vale

Único centro especializado em neurocirurgia do país é inaugurado no Rio

Matéria publicada em 20 de março de 2023, 11:45 horas

Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer passou por intervenções que ampliaram e modernizaram o espaço

Estado do Rio – As novas instalações do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (IECPN), no Centro do Rio, foram inauguradas no sábado (18) pelo governador Cláudio Castro, pelo secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho, e pelo diretor da unidade, Paulo Niemeyer. Única unidade pública especializada em neurocirurgia do país, o IECPN passou por intervenções que ampliaram e modernizaram o espaço.

– É uma grande entrega não só para o estado do Rio de Janeiro, mas também para o Brasil inteiro. É uma unidade única no país, que conta com o trabalho formidável de uma equipe altamente capacitada, comandada pelo Dr. Paulo Niemeyer. Um hospital com padrão internacional de qualidade e atendimento especializado. É um orgulho para o nosso estado e para todos os fluminenses – afirmou o governador Cláudio Castro.

A obra inclui uma nova UTI pediátrica, enfermarias, ginásio de reabilitação com uma casa funcional, brinquedoteca, além de equipamentos de ponta no atendimento de neurocirurgia.

– Esta ampliação vai possibilitar dobrar a capacidade de cirurgias para atender a população do estado do Rio de Janeiro. É um equipamento de excelência e temos o desafio de trazer toda a rede de saúde do estado para o padrão deste instituto. O novo Instituto Estadual do Cérebro vai salvar milhares de vidas. Vamos ter um atendimento diferenciado, com a reabilitação, e com acesso aos melhores equipamentos de neurocirurgia do mundo. Temos também aqui uma das melhores equipes de pesquisa, atendimento e inovação do mundo – disse o secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho.

Após as mudanças, foram abertos 49 novos leitos de enfermaria (39 leitos adultos e 10 pediátricos) e mais dez leitos de CTI infantil (3 neonatais e 7 pediátricos). Eles se somam aos 44 leitos de UTI adulto já existentes. O novo edifício de seis andares foi interligado ao antigo prédio.

Criado em 2013, o IECPN é referência internacional em neurocirurgia de alta complexidade e atende exclusivamente a pacientes do SUS. Em nove anos de existência, a unidade realizou mais de 11 mil atendimentos, 9 mil cirurgias e 95 mil exames.

– O Instituto faz aproximadamente 120 cirurgias cerebrais por mês. A expectativa é que consigamos realizar 240 por mês, o que daria mais de 2 mil cirurgias anuais. São cirurgias eletivas, programadas, de casos complexos. Com esse aumento, vamos também ampliar os diagnósticos. Vamos aumentar o escopo do instituto, mas sempre voltados para doenças mais complexas, que são mais difíceis de serem referenciadas – explicou Paulo Niemeyer.

Os equipamentos médicos do IECPN são de última geração. Desde abril de 2022, o instituto conta com um eletroencefalógrafo 24 horas para mapeamento cerebral de pacientes com diagnóstico de epilepsia. O aparelho, que filma em HD, é o modelo mais atualizado do mercado.

O Gamma Knife, aparelho que realiza radiocirurgias no cérebro com extrema precisão e sem necessidade de incisões, recebeu uma atualização de ponta. Com o upgrade, o equipamento, que realiza em média 22 cirurgias por mês, passou a fazer o tratamento de várias doenças até então não atendidas. No Brasil, existem quatro equipamentos Gamma Knife, e o IECPN é o único hospital público do país a possuir um. Além disso, é o hospital que faz o maior número de procedimentos com essa máquina.