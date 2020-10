Unidade do Ciretran de Volta Redonda fica fechada por uma semana após funcionário testar positivo por Covid-19

Matéria publicada em 27 de outubro de 2020, 19:48 horas

Volta Redonda – Uma unidade do Ciretran ficará fechada por uma semana a partir desta terça-feira (27), após um dos funcionários testar positivo para Covid-19. A orientação veio da Secretaria Municipal de Saúde e a unidade passará por uma higienização completa e todos os funcionários testarão para o coronavírus. A previsão é que a unidade retorne os atendimentos na próxima segunda-feira (02).

Motoristas que estavam agendados serão informados pela equipe da Coordenadoria de Serviços Descentralizados sobre a alteração das marcações. Para não gerar aglomerações, as vagas seguem limitadas e o departamento reforça a importância da população procurar os serviços somente em caso de extrema necessidade. Se for imprescindível, compareça ao posto sempre com agendamento prévio, use máscara de proteção e não leve acompanhantes.

O Detran orienta que apenas quem teve o reagendamento realizado compareça à unidade na próxima semana. A exceção será em casos de urgência para serviços que não necessitem de marcações, como comunicação de venda, troca de placa e licenciamento anual atrasado.

O agendamento pode ser feito pelo site do Detran ou pelo números (21) 3460-4040 e 3460-4041.