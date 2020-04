Unidade médica da Eletronuclear receberá pacientes psiquiátricos da Santa Casa de Angra

Matéria publicada em 2 de abril de 2020, 16:33 horas

Angra dos Reis – Por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis, a Eletronuclear receberá, na Vila Residencial de Mambucaba II, cinco pacientes psiquiátricos vindos do Hospital e Maternidade Codrato de Vilhena, da Irmandade Santa Casa de Misericórdia. O objetivo é liberar leitos para a internação de casos suspeitos de coronavírus, na medida em que a instituição é referência na Costa Verde para o atendimento à covid-19.

Os pacientes transferidos ficarão instalados na Unidade Médica Provisória da Hospedagem III, localizada na vila da empresa, onde serão atendidos pela mesma equipe de profissionais que já os acompanha no Codrato de Vilhena. Toda a infraestrutura de suporte médico e hospitalar será fornecida pela Santa Casa. Os pacientes não serão transferidos para o Hospital de Praia Brava (HPB) porque o local não conta com as instalações adequadas nem a especialização médica necessária para atendê-los.

A Eletronuclear esclarece que – ao contrário do que afirmam boatos que vêm sendo disseminados – nenhum desses pacientes é oriundo de presídios ou é de alta periculosidade. Na verdade, são todos estáveis, sendo que alguns estão próximos de receber alta. Dessa forma, não há qualquer risco para os moradores da Vila Residencial de Mambucaba II. Ao alojá-los em suas dependências, a empresa reafirma seu engajamento no combate ao coronavírus, atuando de forma direta e por meio da Fundação Eletronuclear de Assistência Médica (Feam), da qual é mantenedora. Além disso, reitera seu compromisso com o município de Angra dos Reis.