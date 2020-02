Unidade móvel fará atendimentos odontológicos gratuitos em Vassouras

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2020, 10:51 horas

Veículo ficará na Praça Duque de Caxias, no Centro, até o dia 8 de maio

Vassouras – Uma unidade móvel fará atendimentos odontológicos gratuitos a partir da próxima quinta-feira (6), em Vassouras. Para ser atendido, o interessado deve retirar a senha, na Praça Duque de Caxias, no Centro, a partir das 9h, na Unidade Móvel Odonto Sesc.

Os atendimentos começarão na sexta-feira (7), mas a unidade ficará instalada até o dia 8 de maio, oferecendo serviços de tratamentos odontológicos de atenção básica, como: restauração, extração simples, raspagem, limpeza e raio X, além de atividades de educação em saúde.

Vagas

Serão disponibilizadas 500 vagas, sendo uma por pessoa apenas. As primeiras 320 senhas serão com agendamento imediato e as outras 180 ficarão na fila de espera.

Os interessados devem levar o RG e o CPF para retirar a senha na quinta-feira. Menores de idade devem estar acompanhados por pais ou responsáveis com certidão de nascimento ou qualquer documento do menor.

Atendimentos durante a semana serão: segundas-feiras, de 12h às 21; terças-feiras e quartas-feiras, de 8h às 18h30; quintas-feiras, de 8h às 18h; e sextas-feiras, de 7h às 11h.