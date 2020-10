Unidades de Saúde de Pinheiral recebem manutenção geral

Matéria publicada em 21 de outubro de 2020, 11:28 horas

Pinheiral – As UBSF (Unidades Básicas de Saúde da Família) de Pinheiral estão recebendo uma série de manutenções gerais em suas dependências para melhor atendimento à população. As UBSF dos bairros Parque Maíra e Ipê têm previsão para início das reformas ainda nesta semana, mas as dos bairros Palmeiras e Rolamão já foram concluídas.

As unidades do Chalé, São Jorge, Cruzeiro e KM5, na Área Rural também serão iniciadas, de acordo com a prefeitura. As reformas tiveram início no dia 14 de agosto com prazo de dois meses para finalização, sendo que as obras são para aplicar mudanças como substituição de piso, reparo de telhado e embolso, além da instalação de rodameios e renovação da pintura interna e externa.

– Atualmente finalizamos a reforma das unidades de saúde dos bairros Palmeiras e Rolamão e já nessa semana serão iniciados os serviços no Parque Maíra e Ipê. Está sendo retirado todo o embolso podre e reforma geral como troca de calha e pintura. Já fizemos a primeira mediação e estamos ansiosos para entregar as melhorias para a população – explicou a engenheira civil, orçamentista e fiscal de obras da Secretaria Municipal de Planejamento Gestão Estratégia e Obras, Norma Freitas.