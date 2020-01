Unidades de saúde e serviços de limpeza em Quatis vão funcionar normalmente

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2020, 08:31 horas

Repartições públicas municipais não funcionarão até o próximo dia 6

Quatis – As quatro unidades médicas ligadas ao Programa Saúde da Família em Quatis vão abrir em dias específicos e horário diferenciado até a próxima segunda-feira (06), período em que as repartições públicas municipais não funcionarão em decorrência das festas do Ano Novo.

Os postos médicos vão garantir os serviços de aferição da pressão arterial, teste da glicemia capilar, retirada de medicamentos mediante a apresentação das respectivas receitas médicas e a realização do cadastro SUS (Sistema Único de Saúde).

As unidades médicas terão três de profissionais de saúde de prontidão para prestar os serviços.

A Clínica da Família, no bairro Nossa Senhora do Rosário, vai funcionar na próxima sexta-feira (03), de 8h às 14h.

– Ressaltamos ainda que, no caso de atendimento médico, os pacientes deverão se dirigir ao Hospital São Lucas, onde se localiza o pronto-socorro da cidade, o qual funciona 24 horas por dia – declarou Fernanda Araújo, coordenadora de Atenção Básica da prefeitura.

Guarda Municipal

O comandante da Guarda Municipal, João Eurico Evangelista, destacou que a corporação vai trabalhar durante o feriado prolongado, em esquema de prontidão. Serão cumpridas jornadas diárias de 24 horas, com 12 agentes e duas viaturas a cada turno.

Limpeza

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente divulgou que o recolhimento de lixo úmido (comum) será normal no período do feriado prolongado com exceção do dia primeiro de janeiro.

Já as operações de limpeza urbana, não receberão mudança no cronograma de trabalhos até a próxima segunda-feira. Os serviços de de capina, varrição, roçada e recolhimento de entulhos serão intensificados para diminuir os riscos de transtornos provocados pela chuva e proligeração de focos de mosquitos.

– As nossas atenções estarão voltadas também para prováveis chamadas de emergência nas estradas rurais, e no sentido de assegurar o abastecimento de água potável em favor da população – disse Cézar Salazar, secretário municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos.