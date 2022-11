Unidades de saúde na Ilha Grande passam por vistoria

Matéria publicada em 3 de novembro de 2022, 15:00 horas

Reformas e melhorias estruturais estão previstas para várias unidades

Angra dos Reis – Em uma visita a várias unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs) da Ilha Grande, o secretário de Saúde Glauco Fonseca e sua equipe vistoriam as unidades de atendimento à população para definir as reformas e melhorias. O objetivo é melhorar a qualidade do serviço ofertado a quem vive na localidade.

A vistoria foi realizada na última segunda-feira, 31 de outubro, durante toda a manhã e parte da tarde. Foram visitadas as ESFs de Araçatiba, Matariz, Enseada das Estrelas/Saco do Céu e Abraão, contando com a presença do Secretário Executivo da Ilha Grande, Carlos Kazuo, que também integrou a comitiva.

– Essa visita às unidades de saúde foi uma missão dada pelo nosso secretário de Governo, Cláudio Ferreti, e pelo prefeito Fernando Jordão. Passamos por Araçatiba, Matariz, Saco do Céu e encerramos no Abraão, onde nos próximos dias, faremos uma grande licitação não só do Serviço de Pronto Atendimento, mas também da Estratégia de Saúde da Família. Além de trazer os novos profissionais que vão trabalhar na saúde da Ilha Grande, também precisamos cuidar das unidades físicas, com melhorias estruturais e físicas, além de compra de mobiliário e de equipamentos médicos – explica Glauco.

Em Araçatiba, foram avaliadas as necessidades de manutenção da unidade e de oferecer um posto de saúde mais acolhedor à população. Na ESF de Matariz, a reforma do local, com uma grande obra, também se mostrou necessária. No posto da Enseada das Estrelas/Saco do Céu, a avaliação irá definir se haverá uma reforma ou se a unidade será transferida para outro local.