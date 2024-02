Viradouro é campeã do Carnaval do Rio

Rio de Janeiro – A Unidos do Viradouro se sagrou como campeã do Carnaval do Rio de Janeiro 2024, nesta quarta-feira (14), na Praça da Apoteose. Com 270 pontos, essa é a terceira vez que a escola conquista o título de campeã.

A escola de Niterói, foi a última a desfilar, já na madrugada da terça-feira (13). Em segundo lugar ficou a Imperatriz, com 169,3 pontos, seguida da Grande Rio, com 169,2 pontos.

O enredo se baseou em crenças voduns dos povos africanos que viviam nos locais onde hoje estão os países Gana, Togo, Benim e Nigéria. Vodum era o nome para representar as divindades.