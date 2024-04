UniFOA abre inscrições para o processo de transferência para cursos EAD

Volta Redonda – O Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo de Transferência Interna e Externa, Análise Curricular, Reingresso e Portadores de Diploma de Curso Superior para os Cursos de Graduação na modalidade Educação a Distância (EaD), referentes aos semestres 2024.1 e 2024.2.

O edital, de número 03/2024, divulgado pela Reitora da instituição, estabelece as condições para ingresso nos cursos oferecidos pelo UniFOA, em conformidade com as normativas regimentais da FOA/UniFOA, a Lei nº 9.394/96, o Decreto Federal nº 9.235/17 e demais legislações pertinentes.

Modalidades de Ingresso:

Transferência Interna e Externa: Destinada a candidatos matriculados nos cursos do UniFOA, tanto na modalidade presencial quanto EaD, que desejam realizar transferência.

Análise Curricular: Voltada para candidatos de cursos EaD de outras instituições de ensino superior, que tenham cursado pelo menos o primeiro período ou um ano com aprovação mínima de 75% dos componentes curriculares.

Reingresso: Para candidatos que tenham cursado pelo menos o primeiro período ou um ano com aprovação mínima de 75% dos componentes curriculares em cursos EaD, e desejam retornar ao mesmo curso antes do desligamento/abandono.

Portadores de Diploma de Curso Superior: Destinado a candidatos que possuam diploma de curso superior nas modalidades presencial ou EaD, registrados em instituições reconhecidas pelo MEC, e desejam fazer um novo curso de graduação no UniFOA, na modalidade EaD.

Inscrições:

As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas exclusivamente através do Portal do Candidato, no link www.unifoa.edu.br/portaldocandidato, no período de 25/03/2024 até às 21h do dia 22/04/2024. É importante observar a disponibilidade de vagas e seguir as regras estabelecidas nos Editais n° 03/2024 e Complementar n° 01/2024.

Com esse processo seletivo, o UniFOA reafirma seu compromisso com a educação de qualidade e a oferta de oportunidades de formação para estudantes de diferentes perfis e trajetórias acadêmicas. A instituição busca promover o acesso ao ensino superior e contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional de seus alunos.

Para mais informações sobre os cursos oferecidos, vagas disponíveis e demais detalhes do processo seletivo, os interessados podem acessar o site oficial da instituição ou entrar em contato com a central de atendimento ao estudante.