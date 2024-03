UniFOA abre inscrições para processo seletivo do segundo semestre

Volta Redonda – O Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) anuncia a abertura das inscrições para o Processo Seletivo de Graduação na modalidade presencial, utilizando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) ou pela Redação On-line. As vagas são destinadas ao segundo semestre de 2024, seguindo as normas e condições estabelecidas no edital.

Os interessados podem realizar a inscrição no Portal do Candidato, acessando o link www.unifoa.edu.br/portaldocandidato, no período de 11 de março até às 21h para a redação on-line e às 23h utilizando a nota do Enem do dia 02 de abril. Vale ressaltar que a participação está condicionada à disponibilidade de vagas e à observância das normativas do edital.

Para concorrer às vagas, os candidatos podem utilizar as notas do ENEM dos anos de 2015 a 2023. Essa modalidade de seleção oferece uma oportunidade diferenciada para aqueles que já prestaram o exame nos anos anteriores e desejam ingressar em cursos de graduação no segundo semestre de 2024.

Para mais informações sobre o processo seletivo, os candidatos podem acessar o editais clicando aqui (Enem) ou aqui (Redação On-line).