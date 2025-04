UniFOA auxilia contribuintes na Declaração de Imposto de Renda

Volta Redonda – O Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) oferece, desde 2015, o “Projeto de Ensino: Plantão Imposto de Renda”, com atendimento gratuito para ajudar contribuintes no preenchimento da declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). A iniciativa, vinculada ao Escritório da Cidadania, é voltada a quem recebeu até R$ 40.000 em rendimentos no último ano e acontece às quartas-feiras, das 15h30 às 17h, no campus Olezio Galotti, em Três Poços.

A declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) é uma obrigação anual dos brasileiros e uma importante ferramenta do Governo Federal para acompanhar a evolução patrimonial da população. Em 2025, o prazo para envio da declaração vai até o dia 30 de maio. Devem declarar aqueles que tiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 33.888 em 2024.

O plantão conta com a participação de estudantes do curso e professores orientadores. Os atendimentos são feitos de forma prática, com foco no aprendizado acadêmico e no compromisso social da instituição. Para ser atendido, o contribuinte deve apresentar os seguintes documentos: CPF e RG, Certidão de nascimento, Título de eleitor, Dados bancários para restituição, Comprovantes de rendimentos de 2024, Cópia da última declaração de IR, CPF dos dependentes e Recibo da declaração do ano anterior.

Muitas pessoas acreditam que declarar o Imposto de Renda significa automaticamente pagar o tributo, mas nem sempre isso ocorre. A declaração é, na verdade, um informe detalhado dos rendimentos — sejam tributáveis ou isentos — recebidos ao longo do ano, como salários, aluguéis, investimentos e aposentadorias. Mesmo quem não precisa pagar nada deve declarar, pois o documento permite ao governo acompanhar a movimentação financeira e a evolução do patrimônio do contribuinte.

Além disso, em alguns casos, o contribuinte pode ter valores retidos pela Receita Federal ao longo do ano, e ao fazer a declaração corretamente, pode ter direito à restituição, ou seja, receber parte desse valor de volta.

O Imposto de Renda é um tributo federal obrigatório. Os valores arrecadados são utilizados pelo governo para custear despesas da máquina pública e investir em setores como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Não realizar a declaração no prazo pode gerar multas e sanções legais ao contribuinte.