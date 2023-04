UniFOA é um dos anfitriões do World Creativity Day na região

Matéria publicada em 21 de abril de 2023, 16:44 horas

Evento global, comemorado em 21 de abril, tem como objetivo estimular a criatividade

Volta Redonda – O maior festival colaborativo de criatividade do mundo acontece este ano gratuitamente em diversas cidades entre os dias 20 e 22 de abril. Nesta quinta-feira (20), o Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA foi palco de uma das atividades. “Destrave sua criatividade” aconteceu no Auditório William Monachesi.

O Dia Mundial da Criatividade é uma iniciativa que tem como objetivo fomentar a criatividade em todas as áreas da vida, desde a educação até o mercado de trabalho e o UniFOA promoveu atividades que estimulam o pensamento criativo e inspiram as pessoas a saírem da zona de conforto e a explorarem todo o seu potencial.

A supervisora da Agência de Comunicação Integrada do UniFOA, Fernanda Damas, foi a responsável por conduzir a atividade. Com mais de 20 anos de experiência de mercado, Fernanda é professora universitária e mestra em Design pela ESDI/UERJ. Em sua fala, ela abordou a importância de desenvolver habilidades criativas para o novo mercado, e como ter uma atitude criativa pode fazer toda a diferença em um mundo em constante transformação.

Fernanda defendeu que, ao invés de pensar fora da caixa, cada um deve abastecer a sua caixa com estudos, referências e experiências. “Todo mundo tem bloqueios criativos, basta você saber lidar com eles”, afirmou a supervisora da Agência de Comunicação Integrada do UniFOA. Com essa abordagem, ela inspirou os espectadores a destravarem sua criatividade de uma vez por todas.

Além da atividade “Destrave sua criatividade”, o Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA realizou ao longo da semana mais dois momentos com mais de cem funcionários, no AudiSmart. Com isso, a instituição se tornou uma das anfitriãs do World Creativity Day, evento que contou com diversas atividades em todo o mundo.