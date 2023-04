UniFOA está entre as melhores instituições do Brasil, diz MEC - Diário do Vale

UniFOA está entre as melhores instituições do Brasil, diz MEC

Matéria publicada em 6 de abril de 2023, 08:10 horas

Volta Redonda – O Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA se mantém, pela décima vez consecutiva, entre as melhores Instituições de Ensino Superior do Brasil no Índice Geral de Cursos (IGC), do Ministério da Educação (MEC).

A avaliação foi divulgada no dia 28 de março pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em que o UniFOA conquistou nota quatro, em uma escala de um a cinco, referente ao ano de 2021.

O IGC representa uma ferramenta para medir a qualidade do ensino, calculada periodicamente e que considera a média do Conceito Preliminar de Curso (CPC) do último triênio, relativa aos cursos de graduação avaliados.

Dessa vez, o UniFOA teve seis cursos analisados – um obteve nota 5, a máxima, e os demais nota 4. Confira:

Licenciatura em Educação Física – nota 5, a máxima

(a melhor do estado do Rio de Janeiro, entre públicas e privadas, e terceira melhor do Brasil)

Sistemas de Informação – nota 4

(a melhor entre os Centros Universitários privados do estado do Rio de Janeiro)

Design – nota 4

(a melhor entre os Centros Universitários privados do estado do Rio de Janeiro)

Ciências Biológicas (bacharelado) – nota 4

(a melhor entre os Centros Universitários privados do estado do Rio de Janeiro)

Ciências Biológicas (licenciatura) – nota 4

(a segunda melhor entre os Centros Universitários privados do estado do Rio de Janeiro)

Educação Física (bacharelado) – nota 4

(a sexta melhor entre os Centros Universitários privados do estado do Rio de Janeiro)