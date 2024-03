UniFOA: Graduação Digital está com inscrições abertas para o 1ºsemestre

Volta Redonda – O processo seletivo para os cursos de graduação do Ensino à Distância – EaD oferecidos pelo Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA, está com as inscrições abertas até o dia 25 de abril, para ingresso neste primeiro semestre de 2024. São duas formas de participação no processo seletivo: 50% das vagas são disponibilizadas pela nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, e outros 50% através da nota alcançada pela Prova de Redação On-line.

Não haverá taxa de inscrição para os cursos de graduação digital e o resultado do processo seletivo será divulgado pelo UniFOA, no prazo mínimo de 24 horas após a inscrição.

Quem optar pelo processo seletivo através do Enem, tem a chance de escolher a melhor nota obtida nas provas entre os anos de 2015 até 2023, mas deverá ser indicado apenas um ano/resultado pelo pretendente à vaga. Aos que escolherem a redação, o Núcleo de Seleção Acadêmica – NSA informa que a correção da prova será realizada por uma empresa especializada em gestão acadêmica, contratada pela instituição especialmente para este fim.

A inscrição do processo seletivo será realizada no Portal do Candidato, através do link www.unifoa.edu.br/portaldocandidato

Cursos disponíveis para a Graduação Digital:

Bacharelado:

Administração – 4 anos – 8 semestres

Ciências Contáveis – 4 anos – 8 semestres

Engenharia Civil – 5 anos – 10 semestres

Engenharia em Computação – 5 anos – 10 semestres

Engenharia de Produção – 5 anos – 10 semestres

Curso Superior de Tecnologia:

Gestão de Recursos Humanos – 2 anos – 4 semestres

Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 3 anos – 6 semestres

Logística – 2 anos – 4 semestres

Marketing – 2 anos – 4 semestres

O UniFOA oferta modernas metodologias ativas de aprendizagem, durante toda a execução de matrizes curriculares e seus conteúdos, com recursos e instrumentos pedagógicos de conhecimento e interação com o acadêmico, de acordo com o Projeto Pedagógico dos Cursos, normas do Ministério da Educação – MEC e dos conselhos superiores da instituição.