UniFOA: Graduação Digital está com inscrições abertas para o segundo semestre de 2023

Matéria publicada em 30 de maio de 2023, 17:26 horas

Volta Redonda – O processo seletivo da Graduação Digital do UniFOA, para ingresso no segundo semestre de 2023, está com inscrições abertas. Os interessados podem optar pela prova de Redação Online ou aproveitar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Todo o processo seletivo é feito exclusivamente pelo site da instituição, com 600 vagas disponíveis no total, entre 20 cursos ofertados.

Quem optar por se inscrever com a nota do Enem, serão aceitos os resultados das edições de 2014 a 2022 do exame e o prazo é até 20 de agosto de 2023, às 23 horas. Já para os que escolherem Redação Online, o prazo é até 19 de agosto de 2023, às 21 horas.

O vestibular contempla opções de bacharelado, licenciatura e tecnológico. A princípio, os cursos disponíveis para ingresso no segundo semestre são:

– Administração;

– Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

– Banco de Dados;

– Biomedicina;

– Ciências Biológicas;

– Ciências Contábeis;

– Educação Física (Bacharelado e Licenciatura);

– Engenharia Ambiental e Sanitária;

– Engenharia Civil;

– Engenharia de Computação;

– Engenharia de Produção;

– Gestão da Tecnologia da Informação;

– Gestão de Recursos Humanos;

– Gestão Pública;

– Letras Português/Inglês;

– Logística;

– Marketing;

– Pedagogia;

– Sistemas para Internet.

Todas as informações referentes às formas de ingresso, inscrição, processo seletivo e outros detalhes devem ser conferidas nos editais: Enem e Redação Online. E para informações adicionais como, cronograma das inscrições, quadro de cursos e vagas ofertadas, resultado e matrícula devem ser conferidas nos editais complementares, pelos links abaixo ou pelo https://www.unifoa.edu.br/.

Edital nº 04-23 Processo Seletivo 2023 EaD – ENEM

Edital Complementar nº 01-23 Referente ao Edital 04-23 Ref. 2023.2

Edital nº 05-23 Processo Seletivo 2023 EaD – Redação On-line

Edital Complementar nº 01-23 Referente ao Edital 05-23 Ref. 2023-2