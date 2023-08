UniFOA: Inscrições para cursos do Congresso de Educação Física encerram no domingo (27)

Volta Redonda – Com a proximidade do aguardado XV Congresso de Educação Física, promovido pelo curso de Educação Física do Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA, os interessados têm até domingo (27), para garantir sua participação nos cursos oferecidos durante o evento. Marcado para os dias 31/08, 01/09 e 02/09, o congresso busca ser um espaço de aprendizado e troca de conhecimento para profissionais e estudantes da área.

Os cursos, marcados para o dia 2 de setembro, ocorrerão das 08h às 17h. Dentro da abordagem, os participantes podem escolher uma entre as quatro opções disponíveis, adaptando-se assim à sua área de interesse. Para participar dos talk shows e cursos, é necessário se inscrever previamente no Congresso e, posteriormente, na atividade de interesse. Para participar dos cursos, há uma taxa de R$ 45.

Confira os cursos ofertados no XV Congresso de Educação Física do UniFOA:

● Dança Contemporânea – Pautas Criativas: um olhar para a educação e a saúde

Profa. Marcelle Pessanha

Iniciação à dança contemporânea através de exercícios e práticas voltadas para o fomento da autonomia e criatividade no processo de ensino – aprendizagem da dança; Jogos individuais e coletivos para experimentações corporais e posteriores aplicações artísticas em nosso cotidiano.

Local: Prédio e instalações do curso de Educação Física

● Recreação: “Recreação” da Escola, ao Lazer e Saúde

Prof. Jeovani Caridade Gomes

Possibilidade de brincar educando e promovendo saúde!! A recreação no trabalho como tempo de descanso, auxiliando o esporte em busca da alta performance, na escola como ferramenta imprescindível para o desenvolvimento, psicossocial, motor de um indivíduo. Na saúde como atividades que promovem saúde e qualidade de vida.

Local: Prédio e instalações do curso de Educação Física

● Métodos Avançados de Treinamento de Força

Prof. Dr. Gleisson da Silva Araújo

Métodos avançados são estratégias de treinamento realizados para alunos experientes no intuito de aumentar a magnitude do estresse e variar os estímulos, aplicando grandes volumes em pouco tempo – densidade. Métodos que serão abordados: FST-7, ISS, 3/7, rest pause, GVT, SST, drop set, tri set, isometria funcional, pré exaustão.

Local: Prédio e instalações do curso de Educação Física

● Biomecânica da Musculação e Recuperação Mioesquelética

Prof. José Carlos Siciliano

Histórico das Tecnologias; Tecnologia como elemento facilitador do nosso cotidiano; Tecnologia aplicada a avaliação física (métodos de avaliação por bioimpedância, ultrassom…); Tecnologia aplicado ao treinamento físico-esportivo; Inovação tecnológica aplicada a Educação Física.

Local: Prédio e instalações do curso de Educação Física

Talk shows e apresentações:

31 de agosto / quinta-feira

18h30 – Apresentação de pôsteres

Local: Ginásio do curso de Educação Física

19h30 – Apresentação oral de trabalhos

Local: Centro Histórico-Cultural Dauro Aragão

20h – Palestra

Atividade física para crianças com Transtorno do Espectro Autista – TEA

Prof. Me. Carlos Eduardo Lima Monteiro

Local: Centro Histórico-Cultural Dauro Aragão

01 de setembro / sexta-feira

19h – Abertura

Prof. Dr. Silvio Henrique Vilela

Local: Auditório William Monachesi

19h15 – Apresentação Cultural

Auditório William Monachesi

19h20 – Talk Show (1º Bloco)

A interface do Treinamento Esportivo, saúde, aventura e ambiente no Pós-Pandemia

Prof. Dr. Anselmo José Perez, Prof. Dr. Helton de Sá Souza, Prof. Esp. Rodrigo Torres Machado

Local: Auditório William Monachesi

20h20 – Apresentação Cultural

Local: Auditório William Monachesi

20h30 – Talk Show (2º Bloco)

O Pós-Pandemia e seus impactos: na Educação Física Escolar, no Fitness e na iniciação desportiva

Prof. Samuel Sitta Suhett, Prof. Felipe Moura de Araújo e Prof. Samir Gomes Vilas Boas

Local: Auditório William Monachesi

Segundo a instituição, o congresso oferece uma seleção de cursos para atender às diferentes áreas de interesse dos participantes, além de serem ministrados por especialistas renomados no cenário da Educação Física.

Ambas as inscrições podem ser realizadas por meio do site oficial do evento. Outros detalhes sobre a programação, palestrantes e inscrições, também podem ser conferidos aqui.