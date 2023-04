UniFOA lança Graduação e Pós Digital com inscrições para cursos de educação a distância - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de abril de 2023, 18:39 horas

Volta Redonda – O Centro Universitário de Volta Redonda lançou, nesta segunda-feira (3), a Graduação e Pós Digital do UniFOA, com mensalidades a partir de R$ 199. As inscrições para essa modalidade de educação a distância já estão abertas para 20 cursos de graduação e dez de pós-graduação, no site https://unifoa.edu.br, que foi repaginado para dar início a essa nova fase. As aulas de graduação estão previstas para começar no dia 8 de maio. Já os cursos da pós têm início imediato.

Em outubro do ano passado, o UniFOA foi credenciado pelo MEC, o Ministério da Educação, para ofertar cursos superiores na modalidade a distância. E antes mesmo de alcançar essa meta, o UniFOA já obtinha nota 5, a máxima no Conceito Institucional EaD. Com essa novidade, agora todo o Brasil poderá estudar com a qualidade de ensino que só o UniFOA oferece.

Graduação Digital

Segundo o pró-reitor de Educação a Distância e Tecnologias de Ensino, Rafael Teixeira, a definição de graduação digital tem muito a ver com a metodologia, uma vez que foi escolhido um ecossistema educacional que não é engessado.

“Para esse formato on-line, utilizamos uma plataforma de aprendizagem que prioriza o desenvolvimento de competências a partir de problemas reais. A cada semestre, o estudante desenvolve projetos, divididos em fases por meio de itinerários formativos com acompanhamento da jornada do aluno pelo professor-tutor – seu consultor de experiência”, explica.

A aprendizagem baseada em projetos é um dos pilares da metodologia, que possibilita que o estudante construa o conhecimento por meio da resolução de problemas, trabalhando de forma colaborativa com todo o ecossistema. Estudar a partir de desafios reais estimula o aprendizado e proporciona experiência ao estudante.

Outro fator muito presente nesse formato é o currículo por competências. Essa mudança no cenário educacional atual é focada na integração entre áreas do conhecimento. A implementação efetiva pressupõe processos de aprendizagem significativos e desafiadores, possibilitando superação da fragmentação de um currículo organizado por disciplinas isoladas, que pouco conversam.

“Utilizamos metodologias ativas, que colocam o aluno como protagonista do seu próprio aprendizado e criam um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e engajador, buscando romper com um modelo tradicional, centrado em conteúdo, a partir de abordagens vivenciais. Avaliação formativa focada no processo de ensino-aprendizagem do sujeito, de modo a identificar os avanços e as dificuldades dos estudantes, contribuindo para que o professor possa reorganizar sua prática, de modo a atender as necessidades educativas observadas”, detalha Rafael Teixeira.

Esses espaços de aprendizagem virtuais colaborativos e multiplataforma aprimoram as competências conectando os estudantes ao mercado por meio de projetos de empresas reais. “Estudar a partir de desafios reais é uma lógica que estimula o aprendizado. E conforme a conclusão de cada etapa, os alunos ganham certificados que comprovam a respectiva competência dele, e já poderá vincular no LinkedIn. Portanto, essa proposta também contribui imediatamente na melhoria do currículo e na conquista de oportunidades de emprego”, destaca o pró-reitor.

Metodologia “Flex”

Três cursos terão atividades presenciais: Biomedicina e Educação Física (licenciatura e bacharelado), pois são graduações que precisam da prática. Nessa metodologia, o estudante aprende no seu ritmo, durante a semana, por meio de projetos e conteúdos na plataforma virtual de aprendizagem do UniFOA, organizados pelos seus professores, tem três encontros on-line de uma hora ao vivo semanalmente e as práticas presenciais de um encontro por mês, no Campus Universitário Olezio Galotti, em Três Poços – sempre aos sábados.

Graduação Digital do UniFOA

Confira os cursos de graduação disponíveis no formato digital, com seus respectivos tempos de duração e mensalidades com desconto de pontualidade:

Bacharelado:

– Biomedicina – 4 anos / 8 semestres (de R$ 759 por R$ 505)

– Educação Física – 4 anos / 8 semestres (de R$ 699 por R$ 465)

– Administração – 4 anos / 8 semestres (de R$ 299 por R$ 199)

– Ciências Contábeis – 4 anos / 8 semestres (de R$ 299 por R$ 199)

– Engenharia Ambiental e Sanitária – 5 anos / 10 semestre (de R$ 299 por R$ 199)

– Engenharia de Computação – 5 anos / 10 semestre (de R$ 299 por R$ 199)

– Engenharia Civil – 5 anos / 10 semestres (de R$ 299 por R$ 199)

– Engenharia de Produção – 5 anos / 10 semestres (de R$ 299 por R$ 199)

Licenciatura:

– Educação Física – 4 anos / 8 semestres (de R$ 699 por R$ 465)

– Ciências Biológicas – 4 anos / 8 semestres (de R$ 299 por R$ 199)

– Letras Português/Inglês – 4 anos / 8 semestres (de R$ 299 por R$ 199)

– Pedagogia – 4 anos / 8 semestres (de R$ 299 por R$ 199)

Curso Superior de Tecnologia: (todos de R$ 299 por R$ 199)

– Análise de Sistemas – 3 anos / 6 semestres

– Banco de Dados – 3 anos / 6 semestres

– Gestão da Tecnologia da Informação – 3 anos / 6 semestres

– Sistemas para Internet – 3 anos / 6 semestres

– Gestão de Recursos Humanos – 2 anos / 4 semestres

– Gestão Pública – 2 anos / 4 semestres

– Logística – 2 anos / 4 semestres

– Marketing – 2 anos / 4 semestres

Já na Pós Digital*, as opções são:

Educação:

– Educação Especial e Inclusiva

– Inovação na Educação

Empresarial:

– Gestão de Negócios

– Gestão Empresarial

– Gestão Estratégica Educacional

– Gerenciamento de Recursos Humanos

– MBA em Desenvolvimento de Pessoas

– MBA em Gestão de Equipes e Produtividade

– MBA em Marketing de Serviços e Relacionamentos

– MBA Executivo em Gestão Empresarial

*Todos de R$ 299 por R$ 199, com mínimo de duração de 6 meses.