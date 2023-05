UniFOA: nova creche será no campus do Tangerinal, em Volta Redonda

Matéria publicada em 22 de maio de 2023, 15:46 horas

Volta Redonda – Para ampliar a oferta de vagas na educação infantil, o UniFOA realizou uma parceria com a Prefeitura Municipal de Volta Redonda. O espaço do Campus Universitário João Pessoa Fagundes, no bairro Tangerinal, será, agora, uma nova creche pública. A medida, anunciada pelo prefeito Neto, trará um aumento significativo de 500 vagas na rede municipal de educação.

As obras na creche, que levará o nome de Dauro Aragão, presidente da Fundação Oswaldo Aranha (FOA) falecido em fevereiro de 2021, iniciaram há cerca de um mês e a previsão para conclusão é de mais três meses. O espaço está localizado em uma região estratégica da cidade e foi escolhido para atender as necessidades da população.

O presidente da FOA, mantenedora do UniFOA, Eduardo Prado, destaca a importância dessa iniciativa em nome da instituição.

– Estamos cientes da carência de vagas na educação infantil em Volta Redonda, e é com satisfação que nos colocamos à disposição para colaborar com a solução desse problema. Acreditamos que o investimento na formação das crianças desde cedo é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária e preparada para os desafios futuros. E essa parceria faz parte do nosso compromisso com toda a comunidade, por meio do UniFOA + Social – ressalta.

A nova creche, que contará com uma estrutura moderna e adequada, proporcionará um ambiente seguro para as crianças. Espaço também contará com uma equipe qualificada, como professores, auxiliares de educação e demais funcionários, que serão responsáveis por oferecer o ensino e cuidados específicos para cada faixa etária.

– Investir na reconstrução da Educação de Volta Redonda tem sido uma das prioridades da nossa gestão. Reformamos as unidades, implantamos dispositivos de segurança, avançamos na modernização com novos equipamentos e convocamos profissionais aprovados em concurso e processo seletivo para atuar na rede – lembra o prefeito Antonio Francisco Neto.