UniFOA promove atividade sobre comunicação não violenta

Edilberto Venturelli explicou que a comunicação não violenta é um método desenvolvido pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg, que busca promover relações mais compassivas e empáticas. “A CNV foca em uma expressão honesta e na escuta empática, utilizando quatro componentes: observação, sentimento, necessidade e pedido. Esse estilo de interação encoraja a expressão clara e a compreensão mútua, evitando julgamentos e acusações para promover um diálogo que atende às necessidades de todas as partes envolvidas”, afirmou Edilberto. Ele também ressaltou a importância do autoconhecimento na aplicação dessa metodologia: “Precisamos nos conhecer profundamente para entender como estamos tentando ensinar determinados temas e identificar em quais aspectos precisamos melhorar nosso ensino para os estudantes.”

Volta Redonda – O Centro de Aprendizagem e Inovação Pedagógica ( CAIP ) do Centro Universitário de Volta Redonda ( UniFOA ) promoveu uma oficina sobre comunicação não violenta (CNV), para os docentes da instituição. As atividades, que foi ministrada pelo professor Edilberto Venturelli, dos cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo, teve objetivo fornecer formação continuada para seus professores, com atividades baseadas em objetivos de aprendizagem, utilizando ferramentas e metodologias que incentivem a participação ativa dos estudantes, além de estimular a reflexão crítica e inovadora.