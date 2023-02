UniFOA prorroga inscrições para o Vestibular 2023.1 - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de fevereiro de 2023, 17:44 horas

Volta Redonda – O Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) prorrogou as inscrições do Vestibular 2023.1, tanto para a modalidade Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) quanto para Redação On-line. Os interessados que optarem pela Redação On-line, o novo prazo é até 2 de março, às 23 horas. Já para quem escolher usar a nota do Enem, pode se inscrever até 5 de março, às 23 horas, com os resultados das edições de 2014 a 2021 do exame.

O processo seletivo é feito exclusivamente pelo site da instituição, no Portal do Candidato. Os cursos de graduação para ingresso neste primeiro semestre de 2023 são:

– Administração

– Ciências Contábeis

– Ciências Biológicas (Bacharelado)

– Ciências Biológicas (Licenciatura)

– Design

– Direito

– Educação Física (Bacharelado)

– Educação Física (Licenciatura)

– Enfermagem

– Engenharias ABI (Área Básica de Ingresso): Civil, de Produção, Elétrica e Mecânica

– Nutrição

– Odontologia

– Serviço Social

– Sistemas de Informação

Inscrições para os programas de mestrado

O UniFOA também segue com inscrições abertas para os programas de mestrado. Por duas vezes consecutivas avaliado com nota máxima pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a Capes, o Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente (MECSMA) está com edital aberto até 14 de março de 2023. Para quem deseja se inscrever para o Mestrado Profissional em Materiais (MEMAT), as inscrições devem ser feitas até o dia 8 de março de 2023.