UniFOA realiza 2ª edição do FOA Fest

Volta Redonda – A 2ª edição do FOA Fest contou com música, entretenimento e comidas para os estudantes, gestores, professores e funcionários da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) e Escola Técnica da Fundação Oswaldo Aranha (EtecFOA). A festa aconteceu na noite da última quinta-feira (21), na quadra poliesportiva do curso de Educação Física, no campus universitário Olezio Galotti, em Três Poços.

Entre as atrações, o grupo de pagode liderado por Matheusinho Rosa, que cantou sucessos consagrados. As barracas dos diversos cursos arrecadaram fundos para as atléticas e diretórios acadêmicos, com a venda de petiscos, doces e a pizza frita.

O principal objetivo do FOA Fest é acolher e integrar os estudantes do UniFOA e da EtecFOA, uma vez que o evento faz parte das atividades de acolhimento que são realizadas todos os semestres, como forma de receber os discentes universitários e técnicos do ensino médio para que se sintam bem-vindos, além de contarem com o bônus da hora complementar.

Para a promotora do setor de Eventos e coordenadora do FOA Fest, Lara Prado, esta foi mais uma edição especial:

“É uma felicidade enorme promover esse evento para os estudantes. Sempre digo que esse é um evento deles e para eles. Nós apenas viabilizamos e fazemos acontecer, mas os alunos são os protagonistas. Então, além de desenvolverem várias habilidades “montando o seu próprio negócio”, eles viveram um evento incrível com muita alegria, animação e acolhimento, para que os novos ingressantes possam ser bem integrados à nossa família e entender o diferencial de ser um estudante do UniFOA e da EtecFOA”, resumiu.

Lara agradeceu também a parceria com a prefeitura de Volta Redonda, através das secretarias municipais de Ação Comunitária (Smac) e de Cultura (SMC), que cederam as tendas para proteção em caso de chuva, e o palco, respectivamente. “Poder contar com essa ajuda foi fundamental para garantir o brilho da festa, que ainda teve a lua como enfeite e não choveu”, comemorou.

Integração entre alunos e colaboradores marca o FOA Fest

A participação ativa das atléticas do UniFOA garantiu, de acordo com os responsáveis pelas barracas, arrecadação de fundos que poderão ser revertidos para outros eventos e para os futuros gastos com as competições disputadas em nome da instituição. Não houve comercialização de bebidas alcoólicas.

O estudante do 4º período do curso de Medicina, João Guilherme Moussallen, trabalhou na barraca que vendeu comida e bebidas visando juntar fundos para o Diretório Acadêmico e a Associação Atlética Acadêmica: “a nossa participação é para incentivar o esporte através dessa integração com todos os cursos. Estivemos na primeira edição e só temos elogios à organização deste evento, pois aumentamos a participação agora. Que venham outros”, disse, empolgado.

Para o aluno do 1º período do curso de Ciências Contábeis, Daniel Ferreira, as impressões foram muito positivas: “cheguei no UniFOA agora e fiquei sabendo deste evento porque faço parte da atlética. O lucro faturado com a venda dos doces da barraca, que se juntou ao curso de Administração, será revertido para as atléticas dos cursos”.

Durante a apresentação do grupo de pagode, o aluno do 3º período do curso de Educação Física, Lucas Gonzaga da Silva deu uma ‘palhinha’ no som ao vivo e foi muito aplaudido.

“Foi uma experiência muito boa, pois Matheusinho é um grande amigo nosso. Também tenho um grupo de pagode, o Resenha Certa, e já tocamos outras vezes juntos. A festa está maravilhosa, as barracas estão bem empenhadas e a galera se esforçando bastante”, enalteceu.

Tocando pela primeira vez na FOA Fest, o músico Matheusinho Rosa aprovou a experiência: “toco pagode profissionalmente desde 2022, trazendo referências que tive toda minha vida, influenciado pela minha família. Já me apresentei em diversas festas universitárias, mas nunca no interior de uma universidade e foi uma grande experiência”, garantiu.