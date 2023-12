UniFOA realiza entrega de doações para asilo de Pinheiral

Pinheiral – O UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), representado pela professora do curso de Engenharia de Produção, Dra. Sirlei Bubnoff, e com a presença de estudantes de Engenharia, finalizou a entrega de computadores e mantimentos básicos, como produtos de limpeza e fraldas, para o asilo “Recanto dos Velhinhos”, localizado em Pinheiral, na tarde desta segunda-feira (18).

A ação teve início no sábado retrasado, com a ida de estudantes de Sistema de Informação ao asilo para a distribuição de parte das doações.

A iniciativa surgiu como ideia dos cursos de Engenharia de Produção e Sistemas de Informação, através de um projeto de extensão, no qual ambos prestaram auxílio a instituição. A parceria do Centro Universitário e a organização beneficente é antiga, com alguns estudantes já tendo sido enviados para prestar apoio na área de fisioterapia.

De acordo com a Presidenta do asilo, Eliege Barbosa, os idosos atendidos ficaram muito contentes com ação solidária. Ela declarou que atitudes como essas fortalecem ainda mais a caminhada de suas ações em prol do bem-estar dos residentes do asilo: “Os idosos ficaram extremamente contentes com toda a atenção. Como Presidenta, estou muito feliz e grata pela iniciativa, pois me sinto mais encorajada nessa jornada de ajuda aos velhinhos.”

A ação envolveu, também, estudantes dos dois cursos idealizadores, como forma de aproximá-los aos projetos PIBEX e Projetos Integrados III, engajamento essencial segundo a Professora Sirlei, de Engenharia de Produção: “A ação foi fundamental, não só como forma de ajudar o asilo, como também de promover o engajamento dos alunos nas ações de extensão de dois projetos PIBEX e Projeto Integrado III. Facilitar a integração dos estudantes a projetos externos é sempre essencial”, declarou Sirlei.