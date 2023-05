UniFOA realiza o IX Encontro de Extensão nos dias 16 e 17

Matéria publicada em 12 de maio de 2023, 18:19 horas

Volta Redonda – Com novidades nesta edição, o IX Encontro de Extensão do UniFOA acontecerá nos dias 16 e 17 de maio, próximas terça e quarta-feira, no Campus Olezio Galotti, em Três Poços. Aberto ao público, o evento é gratuito e terá ampla programação nos dois dias, sempre a partir das 14 horas.

Segundo a pró-reitora de Extensão, Ana Carolina Callegario, o diferencial deste ano será a feira de artesanato, que ficará na área externa, em frente à Assessoria Jurídica. “É uma forma apoiar os artesãos locais que precisam muito dessa parceria para divulgar seus trabalhos”, ressalta.

Ela explica ainda que o papel do encontro é “demonstrar para a comunidade de forma geral, tanto externa como interna, tudo que o UniFOA desenvolve em termos de responsabilidade social e cultura. São as vertentes do extensionismo real”, destaca.

Confira a programação completa

16/05 (quarta-feira)

14h às 17h

– UniFOA + Mundo do Trabalho (AudiSmart – restrito para convidados)

– Feira de Artesanato (em frente à Assessoria Jurídica)

19h às 21h

Palestra sobre o Direito dos Povos Originários (Online)

Lançamento da Política da Diversidade (Online)

Acesso pelo link: https://l1nk.dev/encontrodeextensaounifoa

17/05 (quinta-feira)

14h às 17h

Centro Histórico-Cultural Dauro Aragão:

– Apresentação dos projetos realizados no bairro Três Poços

– Apresentação dos Projetos Integrados 2022

– Lançamento do Portfólio dos Projetos Integrados

– Apresentação Folclórica

– Feira de Artesanato (em frente à Assessoria Jurídica)

16h às 19h

Centro Histórico-Cultural Dauro Aragão:

– Seminário “Empreendedorismo Social e o Turismo de Base Comunitária (TBS)

– Lançamento da Campanha do Egresso