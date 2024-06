UniFOA recebe nota máxima do MEC

Volta Redonda – O Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) recebeu nota máxima na avaliação do Ministério da Educação (MEC). A reitora do UniFOA, Professora Ivanete Oliveira, ao comentar sobre o relatório do MEC, destacou.

“Ele se constitui em uma celebração da educação democrática, inclusiva, transformadora e, acima de tudo, de qualidade que a nossa instituição oferece”.

Ivanete acrescentou que a nota 5 reflete não apenas o amadurecimento acadêmico, mas também a contínua necessidade de evolução da instituição.

“Esse conceito deve refletir diariamente a excelência dos nossos processos de ensino, pesquisa e extensão, garantindo que a qualidade ofertada aos nossos estudantes se traduza em contribuições significativas para a sociedade”.

O processo de recredenciamento é conduzido pela Secretaria de Regulação e Supervisão do Ensino Superior (SERES), e a avaliação, que resulta no Conceito Institucional (CI), é realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Este processo envolve a verificação do cumprimento das exigências legais e de excelência operacional, abrangendo cinco eixos: planejamento e avaliação institucional, desenvolvimento institucional, políticas acadêmicas, políticas de gestão e infraestrutura.

A Professora Ivanete Oliveira, doutora na área de educação com foco em políticas públicas, definiu uma tríade como diferencial para essa conquista.

“A gestão colegiada, a valorização da docência e o protagonismo estudantil têm sido premissas fundamentais da equipe diretiva do UniFOA, viabilizando a formação de pessoas capazes de contribuir de forma diferenciada para o desenvolvimento econômico e social”. Ela concluiu destacando que esta nota é um resultado concreto do esforço coletivo de toda a comunidade da FOA/UniFOA, materializando também o sonho de um futuro promissor. “Agradecemos o apoio irrestrito da Presidência da FOA e dos Conselhos da Mantenedora para fazer com que o UniFOA se destaque como exemplo de grandes conquistas locorregionais”.