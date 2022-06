UniFOA reúne 400 pessoas em evento com Giovane Gávio e Elienai Pereira

Matéria publicada em 24 de junho de 2022, 18:55 horas

Volta Redonda – O UniFOA recebeu o bicampeão olímpico de vôlei Giovane Gávio e Elienai Pereira, mentora de Carreira e Negócios, nesta sexta-feira, dia 24. Experts em Liderança de Alta Performance, eles foram os palestrantes do Experience Day – um evento inovador que reuniu cerca de 400 pessoas no auditório William Monachesi, no campus Olezio Galotti, em Três Poços.

Com participação de empresários, empreendedores e líderes da região, além de professores, funcionários e estudantes da instituição, o momento foi um marco importante para a carreira profissional do público. Pois os palestrantes compartilharam suas histórias e contextualizaram fases desafiadoras que os motivaram a se reinventar.

Promovido por Elienai, essa foi a primeira vez que o Experience Day aconteceu no estado do Rio de Janeiro, e Volta Redonda foi a cidade escolhida para iniciar o projeto, pela potencialidade e influência regional.

“A intenção é que as pessoas conheçam as estratégias para desenvolvimento pessoal, aprendam a trabalhar a inteligência emocional, saibam fazer a gestão de conflitos. Faço questão de dizer que fui muito bem acolhida ao apresentar essa proposta ao Antônio Cardoso e Luiz Fernando Cardoso [presidente da Aciap], que logo me indicaram o UniFOA para realizar o evento. E quando conheci a instituição, há cerca de dois meses, fui muito bem recebida e o Eduardo Prado [presidente da FOA] viabilizou tudo com muito carinho”, destacou a especialista em Inteligência Emocional para Alta Performance.

Na abertura, Eduardo Prado fez uma homenagem póstuma a José Ivo de Souza, vice-presidente da FOA, ao lembrar de sua dedicação pela instituição até o último momento de vida e pediu para que os presentes fizessem um minuto de silêncio. Após esse momento, ele destacou a satisfação em receber e apoiar o evento.

“Ficamos muito felizes por terem escolhido nossa casa [UniFOA] para essa troca de conhecimento e experiência. Com a bagagem dos palestrantes, com certeza todos nós sairemos daqui diferentes”, evidenciou o presidente.

Giovane Gávio destacou o papel que cada um desempenha dentro de uma equipe, a partir da sua vivência como jogador de vôlei. Ele apresentou um olhar sobre a importante função que os profissionais ocupam dentro de um time, estimulando para que cada um tenha o melhor desempenho possível, entendendo o quanto é fundamental no processo e a importância de se motivar diariamente para alcançar o resultado esperado.

“Já sou palestrante há mais de 10 anos e compartilho minhas histórias para que inspirem as pessoas, a partir do que aprendi com o esporte e que é importante para superar os desafios do dia a dia. Como o comprometimento, trabalho em equipe, treinamento, disciplina, respeito. Tudo que é ensinado no esporte pode transformar nossa vida”, frisou Giovane, que ilustrou momentos em que foi desafiado e precisou tomar decisões que foram fundamentais para seu sucesso.

Uma das principais mensagens que o ex-atleta reforçou com o público foi a importância da atitude, através de um projeto de vida, e da percepção do que é feito diariamente para alcançar os objetivos, e da necessidade de haver um cuidado com o equilíbrio entre corpo, mente e alma. Além disso, incentivou que as pessoas busquem sempre enxergar e depositar energia em soluções e não nos problemas. E, assim, serem profissionais que trabalham com foco nas conquistas.

Homenagens

Ao final, os palestrantes homenagearam personalidades fundamentais para a realização do Experience Day: o empresário Antônio Cardoso; Luiz Fernando Cardoso, presidente da Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda); o empresário Keisabro Chokyu (Grupo Royal), representado pelo sobrinho Leonardo Chokyu, que ganhou uma réplica da medalha olímpica de Giovane Gávio; além do presidente da FOA, Eduardo Prado, que também recebeu uma medalha, acompanhado pelo presidente do G10 – Encontro de Empresários, Marcos Oliveira. Outra réplica também foi entregue à estudante Bianca Lopes, que cursa Administração no UniFOA, e foi sorteada pelos critérios da organização (por ser aluna, aniversariante do mês e já ter feito estágio na instituição).