UniFOA sedia evento do Ministério da Cidadania nesta terça-feira

Matéria publicada em 17 de outubro de 2022, 18:25 horas

Volta Redonda – O UniFOA sediará nesta terça-feira, dia 18, a Jornada Auxílio Brasil – um evento promovido pelo Ministério da Cidadania. Na ocasião, estarão presentes o secretário executivo da pasta, Luiz Galvão, e demais secretários nacionais do ministério. A reunião acontecerá das 9h às 17 horas, no Auditório William Monachesi, no Campus Universitário Olezio Galotti, em Três Poços.

Segundo a assessoria do Ministério da Cidadania, “o evento técnico tem o objetivo de esclarecer dúvidas das equipes da Assistência Social que atuam nos municípios sobre o Auxílio Brasil e demais programas da pasta. Além das apresentações feitas pelos secretários, serão realizados painéis, rodadas de perguntas e exemplos de boas práticas de gestão locais”.

As prefeituras do Médio Paraíba, Centro-Sul e Baía da Ilha Grande foram convidadas para essa ocasião, que é aberta à imprensa.

Portas Abertas

Também nesta terça-feira (18), a Fundação Oswaldo Aranha (FOA), mantenedora do Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA, completa 55 anos. A data será marcada pela visita de aproximadamente 3 mil alunos de ensinos médio e técnico de mais de 65 escolas públicas e privadas, já agendadas, de toda a região, no evento Portas Abertas.

A programação, dividida pela manhã e à tarde, terá início às 7h45, encerramento às 16 horas, e acontecerá no Ginásio do curso de Educação Física e na Biblioteca Central, no Campus Olezio Galotti, aberta à imprensa. Nessa oportunidade, os estudantes terão a chance de conhecer a instituição, os cursos e participar de diversas atividades.

Serviço

Jornada Auxílio Brasil em Volta Redonda (RJ) – Apoio Técnico (Ministério da Cidadania)

Data: Terça-feira (18/10)

Horário: 9h às 17h

Local: Auditório William Monachesi

Portas Abertas (UniFOA)

Data: 18/10 (terça-feira)

Horário: 7h45 às 16h

Locais: Ginásio da Educação Física e Biblioteca Central

Endereço: UniFOA – Campus Universitário Olezio Galotti | Av. Dauro Peixoto Aragão, nº 1.325 – Três Poços, Volta Redonda