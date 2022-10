Unig lamenta cânticos discriminatórios durante jogos universitários de Medicina em Vassouras

Matéria publicada em 13 de outubro de 2022, 08:41 horas

Vassouras – A direção da Unig (Universidade Iguaçu), de Itaperuna, emitiu nota lamentando sobre os cânticos discriminatórios por partes de seus estudantes, durante os Jogos Universitários de Medicina (Intermed) realizados em Vassouras. Componentes da torcida da Unig, aparecem em um vídeo que viralizou na internet, provocando adversários cantando: “Sou playboy, não tenho culpa se seu pai é motoboy”.

O prefeito de Vassouras, Seveino Dias (DEM), baniu a Unig do evento esportivo. Além disso, a universidade de Itaperuna será multada.

O delegado titular da 95ª DP (Vassouras), Luciano Coelho Soares, disse que o crime praticado pela torcida de Unig foi difamação, no entanto, nenhuma vítima procurou a delegacia. O policial explicou que para esse tipo de delito depende de representação da vítima para que seja feito o boletim de ocorrência.

– Estamos (policiais) aguardado as vítimas que foram ofendidas para que seja feito o registro – disse o Luciano Coelho.

Em setembro deste ano, o delegado instaurou um procedimento para investigar denúncia de ato de racismo que ocorreu em uma universidade de Vassouras. O alvo foi uma funcionária da instituição conhecida como “Tia Cláudia”. O policial tomou conhecimento do caso por meio das redes sociais.

Universitários, revoltados com o ato preconceituoso, postaram o cartaz colocado no banheiro da universidade com os dizeres “Macaca, limpa bem limpo”. Um absorvente higiênico foi pregado ao lado do cartaz do banheiro que fica no bloco 4 da instituição, onde, segundo denunciantes, funciona o curso de Medicina .

Nota na íntegra da Unig :

“A UNIG não tem ingerência sobre frases ditas por seus alunos, principalmente em ambiente externo, mas que, diante dos fatos e das disposições de seu código de ética e conduta, adotará providências possíveis para que episódios similares não se repitam”, informou.