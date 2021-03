Matéria publicada em 26 de março de 2021, 19:43 horas

Barra do Piraí – A Unimed de Barra do Piraí e de Volta Redonda suspenderam as cirurgias eletivas por 15 dias, enquanto as de emergências estão mantidas. A suspensão ocorreu para impedir que falte medicamentos nos hospitais e será avaliada a cada dois dias.

Um comunicado foi divulgado nas redes sociais da Unimed de Barra do Piraí e diz que não há leitos disponíveis em Volta Redonda também. No entanto, segundo fontes ouvidas pelo DIÁRIO DO VALE, a Unimed de Volta Redonda está perto de não ter mais vagas, mas ainda há poucas. Já o Hospital de Barra do Piraí já está com todos os leitos ocupados.

Nota

A Unimed Volta Redonda divulgou uma nota à imprensa e informou que o comunicado foi criado, exclusivamente, pela Unimed Centro Sul Fluminense. A nota diz ainda “que todas as informações da Unimed Volta Redonda são divulgadas em seus canais oficiais”.

Em relação aos dados relacionados à Covid-19, a Cooperativa reforça que a divulgação é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.