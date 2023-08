Unimed Volta Redonda e Instituto Lóbus realizam formatura da 1° turma da Capacitação para Pessoas com Deficiência 

Volta Redonda – A Unimed Volta Redonda, em parceria com o Instituto Lóbus Treinamento, Ensino e Pesquisa lançou a Capacitação para Pessoas com Deficiência para auxiliar capacitação de pessoas com deficiência. O curso gratuito aconteceu presencialmente na estrutura do Instituto Lóbus com atividade prática em alguns setores da Unimed Volta Redonda. Os alunos participaram da cerimônia e receberam o certificado de conclusão.

Ariene Duarte, aluna da capacitação, aproveitou o momento de celebração para expressar sua gratidão com a oportunidade:

“Mesmo com algumas experiências, senti que precisava aprender mais e fui adiante com a minha inscrição, pois, percebi a necessidade de me capacitar e sair do meu comodismo. Uma capacitação totalmente gratuita, com 100% das aulas pela equipe da Unimed Volta Redonda. Cada instrutor passou grandes aprendizados que vou levar para a vida, todos com sorriso e animação que contagiavam, eram as terças-feiras mais felizes”, contou Ariene.

Para a jovem, o módulo prático da capacitação também foi muito importante: “No praticando fui escolhida para aprender no Instituto Lóbus, com pessoas animadas, felizes e bem capacitadas. Hoje em dia é muito difícil uma empresa valorizar tanto os seus colaboradores, vi pessoas satisfeitas e isto me contagiou e me fez ficar encantada, por isso, que a Unimed Volta Redonda está no ranking de Lugares Incríveis para Trabalhar. Muito obrigada por esta oportunidade”, disse.

Os familiares também participaram da cerimônia de encerramento da Capacitação para Pessoas com Deficiência. A mãe do jovem Antony, Roberta Fernandes, também falou sobre essa iniciativa: “Agradeço o impacto que vocês fizeram na vida profissional e pessoal de cada um. Meu coração de mãe foi aquecido em sentir o respeito, valor, generosidade, empatia, carinho e o amor que vocês trataram meu filho. Gratidão a todos os envolvidos, que acreditaram neste projeto de grande impacto. O legado que deixaram na vida de cada um foi impactante e humanamente extraordinário”, disse Roberta parabenizando a iniciativa.

Para o presidente da Cooperativa, Dr. Vitório Moscon Puntel, o curso, que é voltado para Pessoas com Deficiência que desejam ingressar no mercado de trabalho, faz parte de um projeto importante da Unimed Volta Redonda. “Esse programa de capacitação une nossas forças em prol de temas importantes. Mais do que capacitar as pessoas, significa praticar a inclusão e diversidade, seguindo a nossa essência cooperativista. Acreditamos e investimos nas pessoas, pois, reconhecemos que todos, cada um com seu talento, colaboram para a evolução da nossa sociedade”, disse.

Os alunos participaram de aulas sobre comunicação assertiva no ambiente de trabalho, habilidades com tecnologia, autonomia e autoconfiança, como se preparar para entrevistas, técnicas de atendimento em serviços de saúde e introdução ao faturamento médico e hospitalar. Segundo a Unimed Volta Redonda, também estão sendo feitos convites aos alunos para entrevistas e mapeamento de perfis profissionais para possíveis vagas na Cooperativa.

Sobre o Instituto Lóbus

O Instituto Lóbus capacita e desenvolve profissionais para atuar na área da saúde e contribui para melhoria dos resultados das instituições. Sua estrutura de serviços conta com cursos, educação continuada, pesquisa clínica e acadêmica, consultoria e o Lóbus Play, uma plataforma de educação streaming para a área da saúde. Mais informações: (24) 3336-6019 – (24) 99306-1250