Unimed VR promove evento em comemoração ao Dia Mundial da Saúde

Volta Redonda – Com intuito de conscientizar a população sobre a importância de cuidar da saúde e adquirir hábitos saudáveis, a Unimed Volta Redonda, com apoio da prefeitura, promove no próximo domingo (07), das 9h às 12h, atividades para crianças e adultos, em referência ao Dia Mundial da Saúde. O evento gratuito, voltado para pessoas de todas as idades, será no Térreo do Memorial Getúlio Vargas, embaixo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília.

A programação, ao longo da manhã de domingo, incluirá atividades esportivas, aula de zumba, recreação infantil, dicas de saúde, alimentação, DJ e muito mais, em diferentes horários, possibilitando a participação da população em vários momentos.

Seguindo o propósito de cuidar da saúde e bem-estar das pessoas, a Cooperativa promove, um evento aberto à população, promovendo qualidade de vida para a comunidade. “A Unimed Volta Redonda tem em sua prática, uma série de ações que evidenciam o seu cuidado com as pessoas, sempre evidenciando o nosso seu papel cooperativista. Neste evento, que comemora o Dia Mundial da Saúde, além de reforçar o nosso propósito, queremos que a sociedade receba o Jeito Unimed de Cuidar, que tem os pilares Gentileza, Respeito, Competência e Segurança. A essência da nossa cooperativa”, disse o presidente da Cooperativa, Dr. Vitório Moscon Puntel.