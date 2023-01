Unimed Volta Redonda realiza primeira cirurgia de ceratocone - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2023, 10:35 horas

Doença atinge cerca de 150 mil pessoas por ano no Brasil

O Hospital Unimed de Volta Redonda realizou, pela primeira vez em seu centro cirúrgico oftalmológico, a cirurgia de ceratocone, doença que atinge cerca de 150 mil pessoas por ano no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. O ceratocone afeta a estrutura da córnea, camada fina e transparente que recobre toda a frente do globo ocular e pode causar visão embaçada, sensibilidade à luz, visão dupla, entre outros sintomas.

O procedimento, que amplia os serviços da unidade para a população, foi realizado pela equipe de cirurgia oftalmológica do Hospital Unimed Volta Redonda comandada pelo cirurgião oftalmologista Dr. Thiago Padilha. O médico conta que a cirurgia é feita para estabilizar a doença, evitando que ela evolua para um caso de Transplante de Córnea:

“A principal indicação da cirurgia é o ceratocone em evolução, ou seja, que está piorando, não estabilizou por si só. A cirurgia serve para barrar esse desenvolvimento, ela não é feita para melhorar a visão ou retirar o uso de óculos, mas para evitar que ela evolua e, eventualmente, necessite de um transplante de córnea que é um quadro mais grave”, destaca.

Em julho de 2021, o Hospital Unimed Volta Redonda inaugurou o centro cirúrgico oftalmológico. Com um investimento de R$ 2 milhões, o centro cirúrgico conta com equipamentos modernos e está preparado para procedimentos oftalmológicos de baixa e alta complexidade, como cirurgias de catarata, retina, estrabismo e ceratocone.

“Nosso Centro Cirúrgico Oftalmológico foi inaugurado com o objetivo de garantir ainda mais tecnologia, segurança para os nossos pacientes e diferenciação para proporcionar atendimento de qualidade. A Unimed Volta Redonda investe continuamente visando trazer aos nossos clientes o que há de mais atual no mercado de saúde”, afirma Dr. Vitório Moscon Puntel, presidente da Unimed Volta Redonda.

Para a diretora do Hospital Unimed Volta Redonda, Dra. Isis Lassarote, a cirurgia é mais um exemplo do compromisso do hospital em aumentar o acesso da população a serviços médicos, sem perder o foco na qualidade.