Unimed Volta Redonda realizou mais de 2 milhões de atendimentos em 2022 - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2023, 13:37 horas

Cooperativa é a maior prestadora de serviços privados de saúde na região



Volta Redonda – A Unimed Volta Redonda divulgou os números totais de atendimento de pacientes no ano de 2022. A Cooperativa investiu mais de R$41 milhões em novos equipamentos e ampliação do portfólio de serviços hospitalares, inaugurando três novas unidades, a Radioterapia e PET-CT, a unidade de Diagnóstico por Imagem e o Centro Integrado de Nefrologia em parceria com o Grupo Nefroclínicas.

Com a expansão, os serviços da Unimed estão presentes nos principais bairros de Volta Redonda: Vila Santa Cecília, Aterrado, Retiro e Jardim Belvedere, além de suas unidades em Angra dos Reis e Paraty. Somente em 2022, as unidades de Volta Redonda e Angra dos Reis do Hospital Unimed realizaram cerca de 2 milhões de atendimentos com mais de 19 mil cirurgias. Na unidade de VR, o número de atendimentos laboratoriais ultrapassa 1,5 milhões. Já o Centro Cuidar, unidade de Atenção à Saúde, registrou mais de 196 mil atendimentos e 59 mil consultas médicas e, o serviço de Saúde Domiciliar do hospital fechou o ano com mais de 76 mil atendimentos. Além disso, a Unimed Volta Redonda encerrou o ano com mais de 68 mil clientes.

“Sem dúvidas, o ano de 2022 foi desafiador para todo o mercado de saúde suplementar nacional, mas a Unimed Volta Redonda seguiu com investimentos que nos consolida cada vez mais como referência em serviços de saúde na região, prestando assistência de qualidade aos nossos clientes. Investimos não somente na expansão da nossa capacidade de atendimento, mas também em diferenciação com qualidade, segurança, investimento no desenvolvimento das pessoas, sem abrir mão do Jeito Unimed de Cuidar (JUC)”, destaca o presidente da Cooperativa, Dr. Vitório Moscon Puntel.

O hospital da cooperativa, pelo segundo ano consecutivo, integrou o ranking World’s Best Hospitals 2022 como um dos 100 melhores hospitais do Brasil, foi recertificado com a acreditação PALC (Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos), da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, que atesta a qualidade e segurança dos serviços, recebeu também a recertificação HIMSS 6 (Healthcare Information and Management Systems Society), que reconhece o hospital como digital em todos os seus processos ligados à assistência. Em 2022, a Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN) da unidade também foi reconhecida como a melhor do país pela Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral (BRASPEN) e o hospital, que é o único da região Sul Fluminense a fazer Transplante de Medula Óssea (TMO), completou 10 anos do primeiro procedimento.

“Para chegarmos até aqui contamos diariamente com o empenho dos nossos médicos cooperados e colaboradores na entrega do cuidado, seguindo o nosso propósito de cuidar da saúde e bem-estar. Agradeço a cada um deles pela dedicação e também, aos nossos mais de 68 mil clientes pela confiança. Ao longo dos anos, investimos em diferenciação para que os moradores não precisem se deslocar aos grandes centros para serem atendidos e, consequentemente, transformar Volta Redonda em um Vale da Saúde, ou seja, uma referência na prestação de serviços de saúde. Perseguindo esse objetivo, futuramente, pretendemos iniciar a realização de cirurgias robóticas e de transplantes de rim, córneas, tecido e fígado”, afirmou o presidente da Unimed, Dr. Vitório Moscon Puntel.