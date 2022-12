Unimed Volta Redonda recebe selo por uso de energia renovável - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2022, 17:37 horas

Volta Redonda – A Unimed Volta Redonda recebeu o selo de Energia Limpa do Grupo Prime Energy, que atesta a contratação de Energia Elétrica de Fontes Renováveis. A Cooperativa em um período de cinco anos protegeu o meio ambiente da emissão de mais de 28 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2), com a aquisição de energia elétrica renovável, que vem de recursos naturais, que são reabastecidos, como o sol, vento, chuva.

A diretora da Unimed Volta Redonda, Dra. Isis Lassarote, explica que a cooperativa contrata diversos tipos de energias renováveis, como a fotovoltaica, obtida através da luz solar; a eólica, gerada pela transformação do vento em energia útil e a hidrelétrica pela força das águas. Todas essas fontes de energia também resultam na diminuição da emissão dos gases de efeito estufa na atmosfera.

Desde 2017, a Unimed Volta Redonda investe em soluções para que as atividades desenvolvidas na Cooperativa sejam mais sustentáveis, reduzindo o impacto ambiental. Algumas das ações desenvolvidas pela Unimed, são: coleta seletiva, tratamento dos resíduos sólidos e líquidos, descarte consciente de sucata de cabos que já completaram seu ciclo de uso, reciclagem de lâmpadas, painel digital que monitora os sistemas de água, esgoto e eletricidade, sistema de reaproveitamento da água da chuva e prontuário eletrônico para redução da utilização de papel.

“Desenvolver ações em prol do meio ambiente significa oferecer maior qualidade de vida para a sociedade. Como uma Cooperativa na área da saúde, o nosso dever e preocupação com a redução do impacto ambiental é ainda maior. Esse prêmio reforça nossa responsabilidade em buscar iniciativas sustentáveis, para a condução do nosso negócio, sempre visando o cuidado da saúde e bem-estar das pessoas”, destaca a Dra. Elaine de Fatima Nogueira, vice-presidente da Unimed.

O presidente da cooperativa, Dr. Vitório Moscon Puntel, afirma que a Unimed Volta Redonda está no caminho certo. Para ele, o uso de energia renovável vai ao encontro de investimentos que a Cooperativa faz para cuidar do meio ambiente e deixar suas atividades mais sustentáveis.