Unimed-VR inaugura primeira clínica especializada no atendimento a pessoas autistas

Volta Redonda – A Unimed Volta Redonda inaugurou na noite desta quinta-feira (10) o TEAma – Unidade Transtorno do Espectro Autista, voltado ao atendimento de pacientes que estejam dentro do espectro e também de seus familiares. Os atendimentos na nova unidade, de acordo com a Unimed, começam na segunda-feira (14).

Segundo o presidente da cooperativa médica, Vitório Moscon Puntel, os pacientes atendidos pelo TEAma terão à disposição uma estrutura que conta com sala de integração sensorial, psicomotricidade, musicalização, psicopedagogia, sala de nutrição e avaliação terapêutica, além de consultórios médicos, de psicologia e fonoaudiologia. A evolução deles será acompanhada por uma equipe multidisciplinar com mais de 40 profissionais, como coordenadora médica especialista, psicólogas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogas, psicopedagoga, educador físico, nutricionista, especialista em musicalização e atendentes terapêuticos.

“Esta iniciativa é extremamente importante, pois é uma demanda da sociedade e da nossa clientela que tem que ser acolhida da melhor forma possível”, disse o presidente da Unimed VR ao DIÁRIO DO VALE, acrescentando que este tipo de serviço, em sua opinião, deve ser primarizado. “Assim, podemos ter controle sobre a qualidade da assistência fornecida.

Toda a estrutura, tanto física quanto de pessoas, foi preparada com treinamento, com detalhe, para dar a melhor experiência possível nessa área”, completou Vitório Puntel.

O médico destacou ainda que todos os profissionais que atuam no TEAma, após o processo de recrutamento, passaram por vários treinamentos com imersão em São Paulo, capital, para que estivessem prontos para oferecer o melhor atendimento.

“Nossos profissionais trouxeram o know-how dos melhores centros especializados em TEA do Brasil. Estamos felizes com o resultado e temos certeza de que vai ser mais um ponto forte para nosso cliente”, garantiu Puntel.

Ainda segundo o presidente da cooperativa, a princípio o serviço está disponível apenas para clientes da Unimed VR.

“Futuramente, com o crescimento do serviço, e tendo a certeza de estar atendendo 100% da nossa demanda com qualidade, pretendemos ampliar para outros convênios e outras Unimeds”, disse.

O atendimento multidisciplinar oferecido para os clientes Unimed através do TEAma visa a assegurar um tratamento de excelência a cerca de 250 pacientes autistas. “Queremos uma parceria dos nossos profissionais com a família do nosso cliente autista. É um serviço pioneiro na região, um serviço primário de atendimento à pessoa no espectro autista”, concluiu Vitório Puntel.

Serviço público

Além de médicos e outros profissionais de saúde, o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, também esteve presente à inauguração. “Quem ganha é Volta Redonda, mesmo que o serviço seja privado. Abrindo este espaço, estão olhando por essas crianças, que precisam ser acompanhadas. A Unimed está de parabéns”, elogiou o secretário, acrescentando que o número de crianças com diagnóstico de TEA no município tem crescido a cada dia. “Muitas famílias procuram a Secretaria. Hoje temos, com certeza, de 500 a 700 autistas em Volta Redonda”, revelou.Ainda de acordo com Uchôa, em breve a Secretaria poderá fornecer aos pais de pessoas com TEA um espaço maior, com mais profissionais que possam acompanhá-los nas demandas diárias – inclusive psicólogos. “O objetivo do governo municipal é incluir e abrir espaço para todos”, finalizou Washington Uchôa.