Universitária que perdeu tio para Covid-19 vende quentinhas para pagar faculdade

Tio de Dora Gomes pagava as mensalidades do curso de Psicologia, e sem condições financeiras para arcar com os custos, ela começou com o próprio negócio

Volta Redonda – Uma jovem, de 21 anos, está vendendo quentinhas desde o começo do mês de maio para que continue a estudar na faculdade de Psicologia, que era paga pelo seu tio, que morreu vítima Covid-19, no início de abril. Desde então, Dora Gomes decidiu começar o próprio negócio, a “Disk Quentinha”, no intuito de pagar as contas da faculdade que cursa em Volta Redonda. Com isso, ela iniciou a divulgação do serviço pelas redes sociais.

– Costumava vender doce na faculdade e geladão na rua, mas por conta da pandemia não pude mais. Daí tive essa ideia com minha mãe de vender quentinhas para eu conseguir continuar o curso. Quem pagava minha faculdade era meu tio, mas ele veio a falecer no dia 05 de abril de Covid-19 – contou Dora.

Apesar de ter começado na semana passada, Dora já chegou a vender cerca de 20 quentinhas por dia. As entregas ocorrem de 11h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, para bairros de Volta Redonda. A maioria de seus clientes são do bairro Ponte Alta, pois é onde ela cozinha as refeições.

– Ontem recebi um elogio que me emocionou. A moça disse que a comida que fiz lembrou a vó dela, que o temperinho estava igualzinho de vó, e que ela ficou muito feliz porque está morrendo de saudades da vozinha dela. Cada dia da semana fazemos um cardápio diferenciado para que – relatou a estudante, acrescentando que o cardápio de hoje terá churrasquinho misto e estrogonofe de carne com batata palha.

A estudante do quarto período de Psicologia, além de vender as quentinhas para pagar a faculdade, também seleciona cerca de 10 quentinhas para doar aos moradores em situação de rua de Volta Redonda.

– Recebi uma ajuda que vai comprar cerca de 20 quentinhas e 10 delas serão doadas para os moradores de rua, que precisam muito de alimentação neste tempo de pandemia – explicou.

Dora contou um pouco sobre o falecido tio e sua ajuda com a faculdade.

– Foi muito triste quando soubemos que ele morreu de Covid-19 porque ele não contou pra gente que tinha contraído a doença, nem que estava internado, então ninguém estava sabendo de nada. Em fevereiro perdemos minha vó por infarto e a família já estava triste com isso. Mas a forma que ele confiou em mim ao começar a pagar a faculdade me faz estar sendo forte. Uma pessoa que não me conhecia direito e se oferece pra pagar minha faculdade é a prova que ele confiava em mim. Amo ele e sou muito grata por tudo que fez. Fico sem palavras porque é algo que não se vê todos os dias. Continuarei fazendo a única coisa que ele me pediu: ter boas notas – concluiu a estudante de Psicologia.

Dora está aceitando pedido de encomendas de 09h30 às 13h30 pelo telefone 98829-3322 através do WhatsApp ou pelo seu perfil no Instagram @ajude_uma_estudante_se_formar. As quentinhas são entregues na residência ou podem ser compradas na Rua Dom Pedro II, 231, no bairro Ponte Alta.