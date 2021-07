UPA Centro registra queda de quase 58% nos casos de Covid-19

Matéria publicada em 27 de julho de 2021, 16:27 horas

Barra Mansa – A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Barra Mansa apresentou uma queda significativa nos casos de Covid-19 no mês de julho comparados ao mês de abril. Em abril, foram registrados 1.109 pacientes com síndrome respiratória/Covid-19 na tenda da UPA, enquanto em julho, até o momento, foi registrado um total de 642 casos, representando uma queda de 57,88%.

Os serviços na tenda foram finalizados no dia 24 de julho e o desmonte foi feito nesta terça-feira, 27.

De acordo com o coordenador administrativo da UPA Centro, Osias Alves Penha, a diminuição dos casos na unidade tem relação com a vacinação realizada no município.

– Graças a Deus estamos conseguindo avançar com a imunização em Barra Mansa, o que tem diminuído de forma considerável os casos de coronavírus, mas ainda é preciso atenção e cuidado de todos para que se mantenha dessa forma – destacou.

Internações por Covid-19

De acordo com a prefeitura, Barra Mansa tem números de ocupações por leitos clínicos e de UTI controlados. Cerca de 13% dos leitos clínicos estão ocupados e 88% disponíveis. Já os leitos de UTI têm 19% ocupados e 81% disponíveis. Em relação aos respiradores, 3% estão ocupados e 97% disponíveis. Já o boletim epidemiológico totalizou 16.048 casos positivos, 606 óbitos e 15.200 pessoas curadas.

– Estamos fazendo um trabalho sério e transparente, respeitando todos os protocolos. Prova disso, é a queda nos atendimentos e nas internações. Vamos seguir avançando na vacinação para conseguirmos, em breve, melhorar ainda mais as estatísticas – concluiu o secretário de Saúde Sérgio Gomes.