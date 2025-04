UPA de BM instala cadeira odontológica para ampliar atendimento

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa instalou, nesta quarta-feira (2), uma nova cadeira odontológica na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Centro. O equipamento tem como objetivo melhorar o atendimento à população, proporcionando mais agilidade nos procedimentos de urgência odontológica e maior conforto aos pacientes.

O cirurgião-dentista Carlos Roberto Escobar, plantonista na unidade às quartas-feiras, destacou a importância da aquisição.

“É de suma importância nós termos um equipamento à altura da população de Barra Mansa. Eu agradeço muito ao prefeito Furlani por essa iniciativa brilhante. Eu fui um dos primeiros dentistas a trabalhar na UPA quando ela foi inaugurada, em 2008. Fiquei um tempo fora, voltei a trabalhar aqui e fico muito feliz de ver essa melhoria que vai beneficiar tanto os nossos pacientes. Estamos sempre à disposição para acolher os moradores de toda a cidade”, afirmou o profissional. O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, ressaltou os avanços na unidade. “Recentemente a UPA recebeu novos aparelhos de ar-condicionado para melhorar a climatização do ambiente e nós continuamos trabalhando para que a população receba um atendimento cada vez mais digno”, disse o secretário.

A UPA funciona 24 horas por dia e está localizada na Rua Luiz Ponce, 263, no Centro. Para atendimento, é necessário apresentar cartão do SUS e documento de identificação com foto.