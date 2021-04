UPA Infantil de Angra dos Reis conta com novo aparelho de raio-x

Matéria publicada em 23 de abril de 2021, 15:57 horas

Angra dos Reis – O novo e moderno raio-x da UPA Infantil de Angra dos Reis já entrou em operação e vai auxiliar no atendimento dos pacientes que necessitem de apoio diagnóstico. Todas as demandas serão contempladas, pois não há limites no quantitativo de raio-x realizado por dia.

As imagens digitalizadas permitem uma melhor visualização das estruturas radiografadas, aumentando a precisão no diagnóstico e criando condições mais favoráveis para a conduta do tratamento adequado em cada caso.

Anteriormente, esse tipo de procedimento era realizado no Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) e no Centro de Referência Covid-19 (Santa Casa), em casos de síndrome gripal. Agora, a UPA Infantil absorveu os dois tipos de demandas, já que a unidade conta com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais de radiologia atenderem pacientes com suspeita de coronavirus.

Antes da pandemia, a média mensal era de 350 a 450 exames por mês. Agora a quantidade diminuiu um pouco e, no mês de março de 2021, foram registrados 141 raios-x.

Teste do Pezinho

A partir da próxima semana, a Secretaria de Saúde de Angra dos Reis, vai disponibilizar o Teste do Pezinho no Centro de Especialidades Médicas (CEM) do Parque Mambucaba. O exame será oferecido, inicialmente, às segundas-feiras e quintas-feiras, na parte da manhã, na Saúde da Mulher – sala 7 do Postão.

Os atendimentos devem ser agendados pelos telefones (24) 3362-3513 e (24) 99868-4672. Neste números também é possível tirar dúvidas e obter informações.

O Teste do Pezinho deve ser feito entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê e ajuda a diagnosticar doenças graves em recém-nascidos, entre elas o hipotireoidismo, fenilcetonúria, deficiência de biotinidase, fibrose cística, doença falciforme e hemoglobinopatias.