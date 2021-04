Matéria publicada em 13 de abril de 2021, 08:56 horas

Barra Mansa – A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Centro, passa a contar com anexo para tratamento exclusivo de pacientes suspeitos de síndrome gripal, como a Covid-19. Realizada pela prefeitura de Barra Mansa a obra conta com consultório médico, recepção, área de testagem e repouso, classificação de risco e quatro leitos completos, equipados com oxigênio, ventilação mecânica e equipamentos para a estabilização do paciente.

O prefeito Rodrigo Drable falou sobre esse novo espaço. “Essa estrutura foi feita para nós segregarmos o atendimento dos pacientes que buscam a UPA. Ao invés de todos se encontrarem na sala de espera, aqueles que são suspeitos de Covid-19 virão para cá. A gente está trabalhando, enfrentando, mas é fundamental que todos façam a sua parte, com isolamento, uso de máscara e o distanciamento possível”.

O coordenador da UPA Centro, Osias Alves Penha, explicou como surgiu a ideia deste novo local. “Esse anexo é implantado a partir do aumento de casos de síndrome gripal, aliada a demanda que surgiu também com os casos de dengue. São doenças que têm sintomas bem similares. Estávamos atendendo todas essas pessoas dentro da UPA. Com este anexo, conseguimos separar os casos suspeitos das demais patologias”.

A moradora do Ano Bom, Maria Ângela Souza, de 58 anos, aprovou a iniciativa. “A gente fica com receio de vir em uma unidade médica e acabar se contaminando com a Covid-19. Me senti bem segura em saber que os casos suspeitos estão em um espaço separado. Isso traz um conforto para quem vem buscar atendimento aqui”.