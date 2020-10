Upinha da Vila Brasília já atende moradores em Volta Redonda

Matéria publicada em 29 de outubro de 2020, 17:42 horas

Unidade irá atender cerca de 30 mil pessoas dos bairros Vila Brasília, Mariana Torres, Verde Vale, Belo Horizonte e Coqueiros

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda entregou nesta quinta-feira (29) a Upinha Municipal da Vila Brasília, oficialmente denominada Clínica da Família. A Upinha servirá como elo entre a estratégia da saúde da família e as especialidades médicas. O estabelecimento de saúde vai atender a moradores dos bairros Mariana Torres, Verde Vale, Belo Horizonte e Coqueiros, que formam o Complexo Vila Brasília. Os usuários serão referenciados das cinco unidades que compõe as sete equipes do Programa Saúde da Família.

A coordenadora da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Jussara Moreira de Oliveira, explica que a nova unidade vai trazer uma aproximação entre os serviços de saúde, com foco no trabalho humanizado. “Vão atuar aqui profissionais que estão capacitados e que vão buscar essa integração e humanização no atendimento, a partir do acolhimento e da escuta qualificada. Essa integração faz parte das estratégias do Planifica SUS, que estamos implantando no município”, contou a coordenadora.

Jair Finoti, vice presidente da Associação de Moradores do bairro Vila Brasília, destaca que a implantação da unidade de saúde é a realização de um sonho antigo para essa comunidade. “Essa unidade irá beneficiar muito a população do complexo Vila Brasília. Há muitos anos que a gente esperava a implantação dela no bairro. Hoje só tenho a agradecer”, disse o vice-presidente.

A nova unidade possui duas salas de consultórios médicos – para atendimentos das especialidades em ginecologia e urologia -, além de uma ampla recepção para realização de trabalhos de Educação em Saúde e Acolhimento Humanizado. Toda a estrutura atende as normas técnicas vigentes e vai funcionar de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas. A equipe é composta por ginecologista, urologista, técnicos em enfermagem, cuidadores em saúde e enfermeiro.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Flavia Lipke, a nova Unidade de Saúde contará, em breve, com atendimentos nas especialidades de endocrinologia, cardiologia e fisioterapia. Ela ressalta que o município irá disponibilizar assistência integral à saúde com a implantação da nova unidade. “Os moradores do Complexo Vila Brasília terão um atendimento qualificado, seguindo o que é preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Isso é um orgulho. A princípio os pacientes terão acesso a ginecologistas e urologistas e posteriormente iremos disponibilizar o atendimento para fisioterapia, cardiologia e endocrinologia. Com isso, a população terá assistência qualificada e integralizada, ou seja, com a continuidade do cuidado já realizado pela estratégia da saúde da família”, disse a secretária.