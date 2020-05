UPP Frade apreende drogas em Angra

Matéria publicada em 17 de maio de 2020, 17:02 horas

Angra dos Reis – Na madrugada deste domingo, dia 17, policiais militares, lotados na Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) do Frade apreenderam um homem e 18 papelotes de cocaína no Frade, em Angra dos Reis.

De acordo com a PM, por volta de 1h da manhã, os agentes desconfiaram de uma movimentação estranha nas proximidades de uma casa e abordaram um suspeito. Ao ser indagado pelos policiais, ele informou que no interior do imóvel havia venda de drogas e que ele comprava na localidade conhecida como “Casinhas”, no Bracuí, para revender ali no Frade. Diante dos fatos e com base no artigo 33 da lei de drogas, os agentes da UPP encaminharam à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

